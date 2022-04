"Affinity", il nuovo reality tv sull’amore: un tripudio di sensualità e romanticismo

Sotto il segno di Affinity, il nuovo reality social della televisione italiana. Un nuovo format 3.0 sull’amore, dove sensualità e romanticismo fanno la differenza. Affinity ha debuttato sui social in queste settimane: un programma nato dall’idea di Flavio Iacones e prodotto da Gianni D’Elia, in cui si sfideranno diversi personaggi, influencer e icone della tv. Ben 26 vip dovranno sfidarsi all’insegna dell’affinità, a caccia della vittoria finale.

Il reality è stato registrato nella regione Puglia la scorsa stagione estiva. I vari vip e influencer presenti nella trasmissione dovranno destreggiarsi e padroneggiare in una bellissima villa, situata tra Polignano a Mare e Alberobello, con la mission di stabilire più affinità possibili (amorose, mentali, a livello di interessi…) e superare le nomination. La grande novità è che social e canale Youtube permetteranno ai telespettatori di divenire parte attiva dello spettacolo, ‘recitando’ un ruolo chiave all’interno del format.

Un reality digitale a pieno ritmo, incentrato dunque sulla tecnologia (smartphone) che consentirà ai personaggi in gara di utilizzare i propri profili social e restare sintonizzati con i propri followers, in un continuo e appassionante face-to-face. Quello che alcuni chiamano “esperimento sociologico 3.0”. Al momento si segnala davvero un ottimo apprezzamento da parte del pubblico in termini di interesse e condivisione delle emozioni.

In sostanza, dopo 10 giorni di convivenza forzata scatterà l’eliminazione dei concorrenti, che dovranno immediatamente abbandonare la suggestiva e calda location. Ogni ospite dovrà votare il personaggio con cui sarà ‘sbocciata’ maggior sintonia e affinità, fino ad arrivare ad eleggere il vincitore finale. Ne vedremo davvero delle belle. Gli appassionati di gossip intanto impazziscono…

Tra i concorrenti in gara, icone di questo nuovo reality amoroso, si ricordano Oronzo Carinola, già concorrente di Temptation Island nel 2018, Alessandro Calabrese, Ricky Costantino e Priscilla Salerno. Senza tralasciare la famosa Selvaggia Roma, Stefano Torrese e Alisha Griffanti. Insomma, ci sarà da divertirsi.