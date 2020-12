"Affari Tuoi – Viva gli sposi", coppia brindisina vince 206.000 in gettoni d’oro: "Compreremo una casa"

C’è tanta euforia a Brindisi per la vincita di due giovani cittadini che, durante la trasmissione “Affari Tuoi – Viva gli sposi“ andata in onda nella serata del 26 dicembre hanno vinto 206.000 euro in gettoni d’oro. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, ha avuto un vasto seguito di pubblico in quanto è andata in onda su Rai 1, uno dei principali canali della televisione pubblica italiana. Sin dai primi istanti la coppia ha conquistato il pubblico a casa e gli stessi ospiti della trasmissione, tra cui Paola Barale, Nino Frassica, Diletta Leotta e il comico Enrico Brignano.

I due ragazzi sono entrati senza remore nello studio e sin dai primi istanti si è capito che volevano vendere cara la pelle. Hanno combattuto e tenuto duro, rifiutandosi di cambiare il loro “pacco” con quelli in possesso dei famosi ospiti in studio. Tutti hanno apprezzato la caparbietà di Arianna De Mitri e Stefano Cesi, questi i nomi della bellissima coppia che si è portata a casa una cifra davvero notevole. La grossa vincita adesso gli servirà sicuramente per il loro matrimonio.

Arianna e Stefano si sono giurati amore eterno dopo 7 anni di fidanzamento e infatti hanno deciso di sposarsi il prossimo 6 settembre. Lo faranno quasi sicuramente a Brindisi, città dove vivono entrambi. Stefano Cesi vive in contrada Betlemme, una zona periferica del capoluogo di provincia adriatico che si trova praticamente sul mare, mentre Arianna vive in città. Gli ospiti in studio hanno provato a fare numerose “offerte” alla coppia, ma come già detto i due hanno tirato dritto. Forse sentivano che quello che avevano loro era il “pacco” giusto, per cui non lo hanno cambiato con nessuno.

Anche il conduttore Conti si è stupito della loro tenacia ed è stato colpito dall’atteggiamento che ha avuto la coppia. Entrambi simpaticissimi hanno spiegato agli ospiti e allo stesso Carlo Conti le motivazioni che li portavano di volta in volta a rifiutare un altro “pacco”. Alcune cifre sono state davvero molto interessanti e lì per lì la coppia avrebbe potuto accettare. Gli ultimi istanti, quando è toccato proprio a loro aprire la “confezione” che avevano sotto gli occhi, sono stati davvero trepidanti.

I giovani, dopo diversi esitanti di attesa, hanno aperto il “pacco”. Lì è scattata la gioia. Carlo Conti ha annunciato la cifra che c’era all’interno e e i due si sono sciolti in un tenerissimo abbraccio con tanto di bacio in diretta tv nazionale. I due con la cifra vinta hanno annunciato che provvederanno a realizzare il loro sogno più grande, ovvero quello di comprare una casa. La felicità è davvero tanta non solo per loro due, ma anche per i rispettivi famigliari. Una bella storia d’amore e di gioia al tempo della pandemia.