"Affari Tuoi" torna in prima serata con la conduzione di Marco Liorni

La trasmissione “Affari tuoi” è uno dei format più famosi andati in onda sulla Rai negli ultimi anni. Basato sul format olandese “Deal or No Deal”, viene portato in Italia da Paolo Bonolis, ottenendo dei risultati incredibili e contrastando ai tempi “Striscia la notizia”.

In seguito Paolo Bonolis abbandona “Affari tuoi” per dedicarsi al “Festival di Sanremo 2005” e al ritorno in Mediaset con il talk show “Il senso della vita” e del poco fortunato “Fattore C“. Il quiz però con l’addio del conduttore romano non si ferma, e si sono succeduti Pupo (2005-2006), Antonella Clerici (2006), Flavio Insinna (2006-2008), Max Giusti (2008-2013) e di nuovo Flavio Insinna (2013-2017).

Il ritorno in TV

L’ultima puntata di “Affari Tuoi” è stata trasmessa nella giornata del 17 marzo 2017, venendo definitivamente cancellato e poi sostituito da “I soliti ignoti – Il ritorno”, condotto con gran successo da Amadeus. Questa decisione viene presa in seguito al brusco calo d’ascolti: in un anno, infatti, è calato di circa 3 punti nello share.

Secondo il sito “Tv Blog”, finalmente “Affari Tuoi” sembra essere pronto a ritornare in Rai con alcune novità molto importanti. Prodotto da Banijay-Endemol, non dovrebbe andare in onda nell’access time ma verrà trasmesso in prima serata con tre appuntamenti settimanali. I concorrenti saranno composti da personaggi famosi, come calciatori, cantanti, attori, e tutto presumibilmente dovrebbe andare totalmente in beneficenza.

Il sito svela anche il nome del conduttore di questa nuova edizione di “Affari tuoi”: “Alla guida di questi speciali di prime time dovrebbe esserci Marco Liorni, che è al timone in questo periodo, con grande successo, del game show dell’estate televisiva, ovvero Reazione a catena, che domina il territorio del preserale”.

Un anno molto importante per Marco Liorni, che dopo la conduzione di “Reazione a catena”, da settembre in poi condurrà sia il game quiz che il rotocalco “Italia sì”.