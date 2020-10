Affari Tuoi, spunta il nome di Carlo Conti per la prossima edizione

Nonostante il flop degli ultimi anni con la conduzione di Flavio Insinna il gioco “Affari Tuoi“, sbarcato su Rai 1 nel 2003 grazie a un’idea dell’allora direttore Fabrizio Del Noce, la nuova edizione del gioco dei pacchi dovrebbe andare in onda per tre puntate a dicembre.

A svelare questa indiscrezione è il sito “Tv Blog“, che aggiunge anche un particolare interessante. La Rai infatti avrebbe deciso di affidare la conduzione a Carlo Conti, attualmente al timore di “Tale e quale show“, insieme ai suoi due amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Le indiscrezioni sul futuro di “Affari Tuoi”

Secondo il sito “Tv Blog” a dicembre dovrebbe andare in onda una edizione speciale di “Affari Tuoi“: “Stando a quanto apprendiamo per la conduzione si sarebbe deciso di puntare su Carlo Conti che, almeno per queste prime serate potrebbe coinvolgere in un esilerante happening i suoi due grandi amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello”.

Ovviamente per l’anno venturo questa edizione di “Affari Tuoi” andrà in onda nel solito orario, e in questa circostanza la conduzione sarà affidata solamente a Carlo Conti. Negli ultimi giorni circola anche la voce di un possibile ritorno di Flavio Insinna al timone, ma il sito “Tv Blog” esclude categoricamente questa possibilità per una serie di motivi (tra cui probabilmente i flop registrati negli ultimi quattro anni).

L’edizione “Affari Tuoi” dovrebbe andare in onda dopo la settantunesima edizione del “Festival di Sanremo”, condotta da Amadeus insieme a Rosario Fiorello. Non viene escluso che gli speciali dedicati al gioco dei pacchi potrebbero essere raddoppiati e quindi posizionati anche nel prime time del sabato sera di gennaio.

Scegliendo però il sabato, dal prossimo anno, la nuova edizione di “Affari Tuoi” dovrebbe vedersela con “C’è posta per te” condotto da Maria De Filippi, che resta uno dei programmi più seguiti della televisione. Per questo motivo, al momento, non sembra esserci ancora nessuna certezza.