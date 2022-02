Sono una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo, ballerina con la quale lo stesso Amadeus si è incontrato mentre conduceva l’Eredità negli anni dal 2002 al 2006. Tra i due pare ci sia stato proprio un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia è apprezzata da tutti, soprattutto per la loro semplicità ma anche per l’amore sincero che entrambi dimostrano uno per l’altra. Un amore nato in maniera genuina.

Lo stesso Amadeus è reduce dallo straordinario successo avuto anche quest’anno con il Festival di Sanremo, kermesse che si è conclusa da pochi giorni e che ha visto trionfare Mahmood e Blanco. Ed è proprio durante il Festival che tra Amadeus e Giovanna c’è stato un episodio che ha fatto emozionare il pubblico. Lui ha preso un mazzo di fiori e lo ha consegnato alla Civitillo che era seduta in platea, dandole un bacio. Il loro affiatamento come detto continua.

Conduzione insieme

La Civitillo e Amadeus nella serata di ieri 19 febbraio hanno cominciato una nuova avventura. Stavolta insieme. Amadeus è conduttore infatti della trasmissione “Affari tuoi- Formato Famiglia”, dove appunto persone del mondo dello spettacolo e non solo si recano a giocare assieme ai loro famigliari.

La scelta di Giovanna Civitillo, co-conduttrice quindi, da parte di Amadeus, ha fatto storcere non poco il naso all’opionione pubblica. Alcuni hanno addirittura parlato di nepotismo, mentre c’è chi ha apprezzato la scelta di Amadeus di voler avere Giovanna al suo fianco. E tra l’altro la scelta della Civitillo non è per niente casuale.

Amadeus ha spiegato che la presenza di Giovanna si sposa bene con la scelta editoriale degli autori del programma, in quanto il format è stato chiamato appunto “Formato Famiglia”. Per questo il conduttore ha scelto la moglie, con la quale, oltre ad una grande affinità sentimentale, ha anche grande affinità sul lavoro.