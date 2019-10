Adriano Celentano torna in tv con due big di spessore nazionale

“Il Molleggiato” più famoso d’Italia sembra stia scaldando i motori. Adriano Celentano ha rimesso mano in maniera importante al suo leggendario show televisivo “Adrian” ed è pronto a riadattarlo per tornare su Canale 5 in grande stile.

Mister Celentano e la sua storica trasmissione sono pronti, dunque, a partire in pompa magna con la nuova stagione televisiva Mediaset, pregni di contenuti, super ospiti e tematiche significative. Il popolare show dell’81enne milanese, che nel 2012 ha sancito il ritorno al live del cantante dopo 18 anni di stop, tornerà a breve sul piccolo schermo e ad annunciarlo è stato proprio Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset.

In concomitanza della presentazione della nuova stagione televisiva 2019-2020, Pier Silvio Berlusconi ha ufficialmente comunicato il ritorno in tv di “Adrian”, dopo la deludente esperienza della scorsa edizione, che aveva suscitato numerose critiche nel mese di febbraio 2019. “Siamo fiduciosi. Adriano Celentano ci sembra molto convinto, sta lavorando ad uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia c’è, che faccia quello che doveva fare la prima volta”, ha dichiarato il fiducioso Berlusconi Junior.

L’eccessiva pressione della scorsa stagione aveva, infatti, contribuito a spingere Adriano Celentano a sperimentare nuove idee, come ad esempio l’introduzione del cartone animato futuristico. Adesso, invece, l’imminente stagione 2019/2020 di “Adrian” potrebbe rivelarsi molto più spensierata e avvincente della precedente, grazie a protagonisti esclusivi e importanti contenuti.

Secondo le indiscrezioni inedita divulgate sul sito di news e gossip Dagospia, curato dal giornalista Roberto D’Agostino, la prima puntata dello show di Adriano Celentano prevederebbe due straordinari ospiti: Paolo Bonolis e Carlo Conti. Se così fosse, “il Molleggiato” riuscirà nell’ardua impresa di affascinare il proprio esigente pubblico a partire dalla prima serata? I più autorevoli critici televisivi italiani sono pronti a recensire e a disquisire sulla nuova stagione.