Torna a parlare Adriano Celentano, noto cantante italiano famoso in tutto il mondo. Questa volta l’artista si è espresso circa il dibattito, acceso, che c’è tra la gente pro vaccino anti Covid e i cosidetti no-vax. In un suo post su Instagram, Celentano ha sostenuto l’idea che ci sia una sorta di dittatura contro chi non vuole vaccinarsi contro il Covid-19. L’artista non è apertamente no-vax e ha dichiarato che i conduttori dei talk show televisivi dovrebbero essere più imparziali.

Con degli spezzoni di alcuni video tratti da varie tramissioni televisive, il cantante ha voluto far capire alla gente come ci sia anche una sovraespozione dei ricercatori e dei virologi, che ogni giorno appunto rilasciano dichiarazioni circa la pandemia di Covid-19 ma soprattutto lanciano severi moniti contro i non vaccinati, che rimangono una piccola minoranza di individui. “Ai conduttori mi viene da dire che hanno l’obbligo di essere amorevolmente imparziali sia con quelli che si vaccinano e in egual misura anche con quelli che non si vaccinano” – così ha detto Celentano.

L’utilità dei vaccini anti Covid

Come dimostrato dai numeri, i vaccini anti Covid si stanno rivelando molto efficaci soprattutto nel contrastare la malattia grave provocata dal coronavirus Sars-CoV-2. Non è che essendo vaccinati non ci si infetta, ma si riducono le conseguenze gravi che il virus Sars-CoV-2 può avere sull’organismo umano.

Celentano non compare in tv dal 2019, anno nel quale andò in onda con il programma televisivo “Adrian” su Canale 5, che però andò molto al di sotto delle aspettative. Il cantante chiede che sui vaccini ci sia un dibattito sereno e non polarizzato esclusivamente sulle posizioni pro-vax e no-vax. Le due tesi devono essere insomma discusse.

Ma virologi ed esperti non la pensano così, e affermano che chi non si vaccina mette in pericolo se stesso ma anche gli altri. Nel frattempo la pandemia di Covid-19 continua a far registrare numeri importanti in tutta Italia, con il Governo che si è visto costretto ad inasprire le restrizioni soprattutto tra la gente non vaccinata.