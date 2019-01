Adriano Celentano festeggia i suoi 81 anni su Rai 2

Adriano Celentano sarà protagonista assoluto della nuova stagione televisiva con il suo inedito progetto animato Adrian, in onda su Canale 5 dal prossimo 25 gennaio. Il Direttore di Rai 2, Carlo Freccero, ha deciso di giocare d’anticipo dedicando una prima serata alla carriera del molleggiato il prossimo 5 gennaio.

L’occasione è quella di festeggiare l’81esimo completanno del Molleggiato che ricorre il 6 gennaio. A partire dalla prima serata del 5 gennaio fino a qualche minuto dopo la mezzanotte andrà il onda il programma dal titolo C’è Celentano, che riporcerrerà la carriera di Adriano Celentano attraverso una serie di filmati che ripercorreranno la sua lunghissima carriera, alcuni dei quali inediti personalmente forniti da Claudia Mori per la realizzazione di questo programma televisivo.

Si passerà dai filmati in bianco e nero degli anni ’60 a quelli a colori, fino ad arrivare a Fantastico 8, edizione condotta da Celentano, appunto, che lo incoronò come uno dei più grandi, non solo della musica, ma anche della televisione italiana. Adriano Celentano ha continuato ad essere presenti sui palinsesti Rai fino a qualche anno fa con i suoi show che tra musica e polemiche appassionavano milioni di italiani. Gli ultimi progetti televisivi di Celentano invece sono stati trasmessi da Canale 5.

Chissà se questo programma a lui dedicato non apra le porte per un prossimo ritorno televisivo di Adriano, in carne ed ossa, sulla prima rete della tv di Stato, cosa che non potrebbe avvenire nell’imminente futuro essendo l’Artista già presente fino al prossimo mese di marzo su Canale 5 con la serie animata da lui ideata Adrian.

In attesa di conoscere i contenuti del nuovo progetto televisivo di Adriano Celentano possiamo quindi rinfrescarci la memoria con le tante partecipazioni televisive che hanno costellato la carriera di uno dei cantanti italiani più apprezzati dal pubblico italiano.