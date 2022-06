Adriana Volpe via dalla TV, Maurizio Costanzo affonda: "Conduttrice irrequieta"

Ascolta questo articolo

Adriana Volpe è tornata sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, dopo un periodo che l’ha vista protagonista di forti tensioni con il suo ex collega Giancarlo Magalli. Essere entrata nella Casa di Cinecittà, le ha dato la possibilità di parlare della bagarre con il conduttore de “I Fatti Vostri” e chiarire la sua posizione una volta per tutte, ma pare che questa decisione sia stata una lama a doppio taglio.

Dopo questa parentesi alla Volpe è stato affidato un programma contenitore su TV8, ma per lei arriva il momento del vero riscatto solo grazie alla partecipazione alla nuova edizione di GF VIP come opinionista. Anche quella occasione, però, non sono mancati scontri con la sua collega Sonia Bruganelli che, se da una parte, hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico, dall’altra forse non hanno fatto amare la coppia abbastanza per essere riconfermata.

Ecco così che la Volpe è tornata ad essere disoccupata, ritrovandosi senza un programma da condurre all’orizzonte. A cercare una spiegazione a questa sua situazione ci ha pensato Maurizio Costanzo sulla rubrica nel settimanale “Nuovo” che ormai cura da diverso tempo.

Maurizio Costanzo dice la sua su Adriana Volpe

“I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”, nessuna parola consolatoria, anzi sembra essere molto diretto e deciso il marito di Maria De Filippi che per molti ha espresso con eleganza un concetto del tipo: “Chi è causa del suo mal, pianga se stesso“.

Al momento la Volpe si sta godendo la figlia Gisele, avuta dal matrimonio con Roberto Parli, naufragato poco dopo l’uscita dalla Casa della showgirl. Non sembra essere interessata a nuove relazioni, Adriana in questo periodo è single e si dedica completamente alla figlia di 11 anni che, secondo fonti vicine alla Volpe, sta vivendo la separazione dei genitori con molta tranquillità.