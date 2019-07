Adriana Volpe si sposta a Mediaset per condurre uno show? Tutta la verità

Adriana Volpe, nonostante gli ultimi mesi turbolenti, ha sempre il sorriso sulle labbra. Sappiamo che, il direttore di Rai Due, Carlo Freccero, ha cancellato il suo programma storico. La conduttrice ormai, senza programmi in Rai, potrebbe guardare verso nuovi orizzonti. E se il suo futuro potesse trovar un’isola felice a Mediaset? Secondo le ultime indiscrezioni, Lady Fox, potrebbe condurre Domenica Live e dare un po’ di ossigeno alla Carmelita nazionale.

Al momento però, questa possibilità, è un rumor. Infatti, al momento, Pier Silvio Berlusconi ha confermato il ritorno del contenitore domenicale dal prossimo mese di settembre senza confermarne la conduzione di Barbara d’Urso. Il motivo? La regina dei talent dovrebbe condurre il suo show di successo, Live Non è la d’Urso, proprio nell’ultimo giorno della settimana ed in prime time.

Il valzer delle conduttrici

Dal momento che tutte le conduttrici più famose saranno già impegnate, Mediaset potrebbe portare il volto nuovo della Volpe nella conduzione di Domenica Live che manterrebbe la sua versione ridotta. Sulla rete avversaria, Rai Uno, è stata confermata zia Mara Venier nella conduzione di Domenica In mentre Francesca Fialdini prenderà il posto di Cristina Parodi. L’ex conduttrice de La vita in diretta, presenterà un programma che avrà come titolo di presentazione ‘A ruota libera’.

Al momento, la brava Adriana Volpe, si ritrova senza programmi da condurre per la prossima stagione televisiva. La conduttrice, però, non si è persa d’animo nel commentare alcune scelte di Carlo Freccero non propriamente positive. Lady Fox avrebbe mal digerito la cancellazione di un programma storico e di successo come Mezzogiorno in famiglia ed al momento non sarebbe stata data una motivazione valida a riguarda.

Come se non bastasse, la presentatrice, avrebbe opinato delle scelte di alcuni programmi ed al contempo avrebbe apprezzato, con dei commenti su Twitter, la scelta di riproporre la quarta edizione de Il Collegio che quest’anno verrà condotto dalla voce narrante di Simona Ventura. Ci auguriamo che la stessa Volpe possa avere la possibilità di rimettersi in gioco sin dalla prossima stagione televisiva.