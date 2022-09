Adriana Volpe dimentica il "GF Vip": sarà nel cast de "La vita in diretta"

Ascolta questo articolo

Ormai è da un paio di mesi che i telespettatori sono venuti a conoscenza dell’addio di Adriana Volpe come opinionista del “Grande Fratello Vip“. Alfonso Signorini al suo posto ha deciso di puntare su Orietta Berti, mentre al fianco dell’artista viene confermata Sonia Bruganelli.

Intervistata dal sito “Fanpage” Adriana Volpe ha parlato per la prima volta di questa esclusione, rivelando di esserci rimasta male dalla richiesta di Signorini di rientrare nuovamente nella Casa più spiata d’Italia da concorrente con Sonia come opinionista. Ovviamente lancia una frecciatina anche nei confronti della moglie di Paolo Bonolis, accusandola di essere una persona incoerente poiché aveva detto di non voler più ripetere l’esperienza al “GF Vip” per poi ritornare sui propri passi nel giro di poco tempo.

Il ritorno di Adriana Volpe in TV

Intanto, come riportato dal sito diretto da Davide Maggio, la conduttrice è pronta a ritornare nuovamente in Rai, la rete che aveva criticato in passato. Infatti, dopo tante insistenze, Alberto Matano pare aver convinto Adriana a far parte del cast de “La vita in diretta“, il rotocalco trasmesso su Rai 1.

“Anche quest’anno La Vita in Diretta avrà la sua parte Pop” si legge su “Davide Maggio” ove poi viene aggiunto: “A sedere al fianco di Alberto Matano lunedì 5 settembre ci sarà infatti Adriana Volpe. Dopo l’avventura come opinionista al Grande Fratello Vip e la continua diatriba con l’ormai ex “collega di poltrona” Sonia Bruganelli, che a differenza sua sarà ancora alla corte di Alfonso Signorini, la Volpe opta per un’altra seduta, quella da Matano: sarà per la prima volta al tavolo de La Vita in Diretta”.

Sempre secondo le voci, Adriana Volpe avrebbe ottenuto anche la conduzione di un programma sulla rete Gold Tv, l’emittente locale di Roma. Qui sarà al timone di “In&Out“, con la presenza di Federico Fashion Style che ha il compito di trasformare le persone che non si sentono al proprio agio e Valeria Marini avrà un ruolo inedito non meglio specificato.