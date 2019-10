Adrian, tra i possibili ospiti Maria De Filippi ed Enrico Mentana

La serie televisiva d’animazione “Adrian“, prodotta da Claudia Mori per il Clan Celentano, riprende dal 7 novembre. Nonostante le numerose critiche ricevute per la scarsa qualità del cartoon, Mediaset ha comunque deciso di inserire di nuovo nei suoi palinsesti questa sua scommessa, poiché la rete insieme al Clan avrebbe spesso attorno ai 25 milioni di euro.

Per la prima puntata, in onda il 7 di novembre, ci saranno tre personaggi che provengono da emittenti diverse come Carlo Conti (Rai), Paolo Bonolis (Mediaset) e Massimo Giletti (LA7). Secondo il “Corriere Della Sera” però per le prossime puntate potrebbero esserci altri vip molto amati dal pubblico italiano.

Adriano Celentano contatta i big delle televisione italiana

Sempre secondo il “Corriere“, Adriano Celentano vorrebbe trasformare il suo cartone animato in un vero evento tv, come non ha potuto fare durante la scorsa edizione. Proprio per realizzare i suoi desideri, starebbe contattando dei personaggi molto amati dal pubblico.

Nell’articolo scritto da Renato Franco si può leggere che: “Celentano ha in mente un dialogo con Maria De Filippi. Non solo. Tra i contattati ci sarebbe anche Enrico Mentana; Gerry Scotti è un altro dei nomi che sono stati fatti. Insomma l’idea è quella di coinvolgere molti big del mondo dello spettacolo”.

Tra i cantanti invece potrebbe esserci Elisa, mentre Ligabue dovrebbe presenziare nella prima puntata. Ovviamente non dovrebbero mancare neanche gli argomenti inerenti alla politica, che sono sempre molto presenti nelle trasmissioni di Adriano Celentano.

“Dagospia” in merito aveva dichiarato: “Un’altra anticipazione che siamo in grado di farvi è che sul palco appariranno anche politici, che saranno messi sulla graticola da Celentano in persona. Si parla di personaggi di primissimo piano, di attuali ed ex membri del governo”. Ma al momento non si conoscono i dettagli ufficiali dietro a questa indiscrezione rilaciata dal sito diretto da Roberto D’Agostino.