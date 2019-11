Adrian, Rosita Celentano dice la sua sullo show del padre

Rosita Celentano ha preso parte all’evento di presentazione del progetto intitolato “Uam tv” ed è stata protagonista di un’inntervista, nel corso della quale ha avuto modo di porre l’accento su un evento unico trasmesso in Mediaset, come “Adrian”. Ha sottolineato di non essere rimasta sorpresa dal fatto che il cartone animato non sia stato compreso dalla maggior parte dei telespettatori.

D’altronde la figlia del Molleggiato ha ricordato che il padre si è sempre distinto per essere stato un anticipatore nel corso della sua carriera. Queste sono le dichiarazioni al riguardo di Rosita Celentano che si è dimostrata piuttosto sicura delle sue idee, affermando: “Adrian non può essere capito adesso, ma va bene così”.

Le parole della figlia del Molleggiato

Ha continuato dicendo che non si tratta di una novità e ciò dimostra quanto Adriano Celentano riesca a essere un anticipatore: “Mio padre è da una vita che fa cose che sul momento non vengono capite dal pubblico”. Ha ricordato che, nel 1973, il padre ha cantato “L’unica chance”, un video dove parla del suicidio e dice che, se uno si vuole suicidare, basta che mangi quello che si trova nel piatto.

La figlia del cantante nato in via Gluck ha fatto notare che sono passati oltre quarant’anni e siamo arrivati nrgli ultimi anni a capire che quello mangiamo forse non è così sano. Rosita Celentano ha fatto questo esempio per evidenziare la capacità del padre di anticipare tematiche di un certo rilievo.

Ha ironizzato sperando che Adrian venga capito un po’ prima de “L’unica chance”, ma ha specificato che il genitore non fa le cose per avere un plauso momentaneo, attraverso queste parole: “Fa quello che gli dettano la sua coscienza e il suo istinto”. Rosita Celentano ha concluso l’intervista dicendo: “Al momento forse il pubblico non è pronto a capirlo, ma va bene così”.