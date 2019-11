"Adrian": nuovo ospite di Celentano, ma Mediaset pone il veto

“Adrian” è un programma ideato e condotto da Adriano Celentano. Il cantante milanese ha dato vita ad un contenitore musicale, con l’ospitata di personaggi famosi, intervistati dallo stesso Celentano, in onda su canale 5. Una prima parte dello show è andata in onda lo scorso gennaio, ma a causa degli ascolti troppo bassi ha chiuso in anticipo. Il format tra l’altro era diverso, con la messa in onda di un cartone animato che precedeva la trasmissione.

Adesso Celentano ha deciso di riprovarci e andare in onda ancora una volta, ma ancora gli ascolti sono deludenti e il pubblico non lo segue. Lo stesso cantante ha cercato di dare un cambio di rotta al suo programma, ospitando personaggi famosi del calibro di Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Carlo Conti, Biagio Antonacci, Gianni Morandi, ma nulla è cambiato.

Perfino Maria De Filippi ha presenziato durante la seconda puntata, ha preso in mano lo show, diventando la regina della serata, ma la situazione non è mutata. Le problematiche intorno ad “Adrian” però non si placano qui, difatti Adriano Celentano avrebbe invitato Selvaggia Lucarelli, ma Mediaset glielo avrebbe impedito, ponendo un veto alla presenza della giornalista.

È stato Alberto Dandolo a diffondere la notizia, il quale ha poi dichiarato: “Mediaset avrebbe chiarito che l’ospite non è gradito dall’azienda. Secondo voci di corridoio il problema, partirebbe da parte della dirigenza Mediaset, la quale non avrebbe mandato giù alcuni vecchi articoli della Lucarelli, ma anche le sue recenti posizioni a Non è l’arena“.

Insomma la motivazione alla base del rifiuto di Mediaset nell’ospitare Selvaggia Lucarelli, in una trasmissione in onda sulla propria rete, sarebbe legata a vecchi dissapori tra la giornalista e la rete ammiraglia. Eppure la Lucarelli è tra le firme femminili preferite da Celentano. Chissà se il molleggiato e Mediaset troveranno un accordo o semplicemente la questione finirà così, con la Lucarelli che dovrà rinunciare all’invito ricevuto.