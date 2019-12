Adrian: nuova scure incombe su Adriano Celentano, il mistero del bilancio

Un flop senza precedenti ha visto come protagonista il programma del “molleggiato”, Adriano Celentano infatti pare che abbia creato un format che non ha mai convinto il pubblico, e a quanto pare, la stessa azienda Mediaset, sembra che abbia puntato sul cavallo sbagliato.

Tanti milioni sono stati spesi per il progetto, tanto tempo profuso, ma dal primo momento il programma non hai mai convinto; sin dai suoi esordi infatti, “Adrian” era una creatura indefinita, non aveva una personalità decisa, senza contare il fatto che nelle puntate di inizio anno, lo stesso Celentano non ha mai presenziato al programma, destando non poco scalpore da parte del pubblico, tanto che l’azienda si è trovata costretta a sospendere la messa in onda, per riprenderla a data da destinarsi.

Insomma un progetto altamente scadente, senza troppe pretese, dalle basse aspettative e di scarsa qualità; la speranza per la Mediaset sarebbe stata un rilancio in grande stile nell’ultimo trimestre dell’anno, ma anche in questo frangente, il programma ha raccolto un cospicuo quantitativo di dissensi.

A programma finito, una nuova indiscrezione ha riguardato Celentano e sua moglie Claudia Mori; si legge infatti dal giornalista di “Italia Oggi“ Claudio Plazzotta: “Siamo al 6 dicembre 2019 e la Clan Celentano srl, quella che ha prodotto il pacco Adrian facendo spendere una 30ina di milioni di euro a Mediaset, non ha ancora pubblicato il bilancio per l’esercizio 2018. Siam fermi al 2017. Molto bene.“

L’ultima puntata ha segnato la fine del progetto “Adrian”, con una puntata che racchiude tutte quelle precedente, con tanto di canti natalizi in cui lo stesso Celentano, in segno della sua fede, ha cantato “Tu scendi dalle stelle“. Insomma un esperienza che sicuramente Celentano preferirà dimenticare, ritornando magari in futuro con un programma che avrà le capacità di riscattarsi da quest’ultimo ambizioso progetto che, purtroppo per lui, non è mai decollato.