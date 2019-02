Adrian non andrà in onda per le prossime due settimane: ecco il motivo

Adrian, la serie televisiva evento ideata da Adriano Celentano, i cui episodi vengono trasmessi da Canale 5 ed accompagnati da uno show teatrale che nelle prime due puntate aveva visto la presenza sul palco di Celentano, non andrà in onda per le prossime due settimane.

Il motivo di questa sospensione è attribuibile a dei problemi di salute (malessere stagionale) che hanno colpito il molleggiato. Per cui le puntate che sarebbero dovute andare in onda martedì 12 e martedì 19 febbraio (eccezionalmente di martedì per evitare lo scontro con i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano trasmessi i prossimi due lunedì su Rai 1) sono state rinviate.

Queste le parole recitate dal comunicato stampa diffuso in forma congiunta da Mediaset e dal Clan Celentano: “Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere Aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo Aspettando Adrian e Adrian la serie non andranno in onda“.

Probabilmente Adrian tornerà in onda quindi nella sua collocazione originaria a partire da lunedì 25 febbraio, salvo ulteriori modifiche nei palinsesti o prolungarsi dello stato di malessere.

Adrian ha fatto molto discutere durante queste settimane, in primo luogo per la presenza limitata di Adriano Celentano allo show che precede la messa in onda di ogni episodio della serie animata (il pubblico probabilmente si aspettava uno spettacolo diverso, anche se l’evento televisivo era dato dalla serie animata in se) poi anche per i risultati auditel che non stanno risultando in linea con le aspettative della rete.

Durante l’ultima puntata andata in onda lunedì scorso Adriano Celentano non è apparso in scena. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Adriano Celentano calcherà nuovamente il palco del teatro che ospita lo show? Lo scopriremo nelle prossime settimane quando (e se) Adrian tornerà nuovamente in onda su Canale 5.