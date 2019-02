Adrian, Michelle Hunziker rivela il motivo del suo abbandono: "Via per l’assenza di Adriano, impossibile lavorare così!"

Michelle Hunziker, dopo le polemiche che l’hanno colpita per aver abbandonato senza una spiegazione il programma “Adrian“, finalmente ha voluto rivelarne i motivi affidando una lunga intervista alle pagine de Il Corriere della Sera. La conduttrice inizialmente dovev condurre lo spazio prima della messa in onda della serie animata.

Il forfait però, come ben sappiamo, è arrivato improvviso e senza nessuna spiegazione tanto che i telespettatori e gli utenti del web sono insorti attaccandola duramente. A diverse settimane di distanza, Michelle ha voluto spiegare per filo e per segno cosa è successo dietro le quinte di “Adrian” svelando che la colpa è sicuramente da attribuire all’assenza di Celentano.

“Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Io ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercato per i live sono corsa per Celentano. Ma è stata un’occasione persa. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per l’investimento di soldi. Lo dico da imprenditrice. Ma è stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare” ha chiosato Michelle ricordando molti contrasti dietro le quinte.

L’attesa vana dell’ideatore ossia Adriano Celentano ha causato un malumore generale soprattutto perchè nessuno poteva prendere una decisione. Michelle ha anche provato a parlare con il cantante spiegando che il pubblico voleva lui e non la sua assenza ma invano e proprio per questo motivo, la Hunziker ha deciso di andarsene. “Con il senno di poi ho fatto assolutamente la scelta giusta” spiega altresì Michelle furiosa anche per la battuta sessista pronunciata dal protagonista Adrian in una puntata.

“Non ci è stato mostrato il cartone. L’ho visto da casa. C’è un momento in cui il protagonista, in versione supereroe, salva due ragazze, molto sexy, che sono state aggredite da un gruppo di malviventi che hanno cercato di stuprarle. Si rivolge loro e dice: ‘Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l’increscioso approccio con quei tipi loschi’. Sinceramente quella scena mi ha raggelato” ha sbottato furiosa la conduttrice considerando il fatto che lei stessa è la Presidente dell’Associazione Doppia Difesa, che difende le donne e il primo messaggio che si cerca di dare è che le vittime di violenza non devono mai sentirsi in colpa per nessun motivo.