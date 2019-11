Adrian: Maria De Filippi la vera regina della serata. Michelle Hunziker racconta di quando ha mollato il progetto

“Adrian“, lo show ideato e condotto dal celebre cantante Adriano Celentano, è uno dei programmi televisivi più discussi nell’ultimo periodo. Il molleggiato ha dato vita ad un contenitore che stenta a decollare, con ascolti bassi e poco convincente, che ha rischiato la chiusura anticipata. Una prima parte è già andata in onda la scorsa stagione televisiva, sempre con scarsi risultati e adesso il cantante di “Via Gluck” ha deciso di riprovarci.

Per attirare il pubblico, Celentano ha fatto in modo che ci fossero ospiti di un certo calibro. Nella scorsa puntata sono intervenuti: Jerry Scotti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti, Luciano Ligabue, Piero Chiambretti e Carlo Conti. I risultati, in termini di ascolti, non hanno convinto, ma Celentano con estremo coraggio ha deciso di riprovarci ancora una volta.

E così ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Adrian”, con ospiti: la regina della televisione italiana Maria De Filippi e Gianni Morandi. E’ Maria la vera protagonista della serata, che prende le redini in mano della situazione e ruba la scena a Celentano. Chiedendogli di fare silenzio racconta di un Adriano bambino, gli chiede di cantare e questa volta lo show inizia a decollare, vince e convince.

Maria con la sua professionalità è riuscita a coinvolgere il pubblico, Gianni Morandi con la sua allegria è riuscito a far sorridere chi era sintonizzato su canale 5, ed ecco che lo show ha assunto un sapore differente. Senza nascondere le critiche che lo hanno invaso, Celentano si è domandato: “Devo solo cantare o posso anche parlare?” e pronta è arrivata la risposta di Gianni Morandi: “La gente vuole sentirti cantare. Quando canti allarghi il cuore di tutti“.

Maria De Filippi e Adriano Celentano si sono resi protagonisti anche di un siparietto divertente, quando dopo aver raccontato di un Adriano bambino, Maria gli ha detto: “Chiedono il bacio, posso?” e Adriano ha baciato la conduttrice dichiarandole: “Sei forte, in tutti i sensi“. Anche Maurizio Costanzo, marito della De Filippi è intervenuto.

Qualche tempo fa aveva definito Celentano “presuntuoso“, ma adesso sembrerebbe aver cambiato idea, difatti alla rivista “Libero” ha dichiarato: “E’ certamente uno dei più bravi interpreti che noi abbiamo, nella canzone ma anche al cinema”. Sicuramente quando due colossi sacri della musica e della televisione italiana, come Adriano Celentano e Maurizio Costanzo, si fanno i complimenti è sempre bello.

Inoltre, attraverso le pagine de “Il corriere della sera” è emerso che in origine lo show doveva essere affidato a Michelle Hunziker, ma per stessa ammissione della conduttrice, si è ritirata quando ha compreso che Celentano sarebbe stato poco presente. La Hunziker ha dichiarato: “Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. Nel frattempo nessuno poteva prendere alcuna decisione. Non c’è stato nulla da fare, così ho deciso di andarmene“.

Insomma lo show era destinato ad avere al timone Michelle, ma d’altronde lavorare con Celentano non deve di certo essere facile. Solo Maria De Filippi probabilmente poteva riuscirci, come effettivamente è accaduto, Queen Mary è riuscita con la sua capacità a far si che le sorti di “Adrian” virassero in una certa direzione, con ottimi risultati. Ma d’altronde quando c’è la De Filippi di mezzo, il risultato è sempre assicurato.