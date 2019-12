Adrian, Marco Mengoni incanta tutti: “Non è facile stare vicino a Celentano"

L’amato cantante Marco Mengoni è stato ospite dell’ultima puntata di “Adrian”, il discusso programma “futuristico” del grande Adriano Celentano, e grazie al suo immenso talento ha lasciato un segno indelebile nei cuori del vasto pubblico di Canale 5. I due titani della musica italiana hanno incantato tutti con il loro magico duetto diretto dalle note della canzone “La casa azul”.

Marco Mengoni non è riuscito a nascondere e placare la sua emozione, in quanto per lui cantare con il “Molleggiato” è stato un sogno che si è avverato: “Dovete capirmi, è emozionante. Io ho giocato agli inizi della mia carriera, dieci anni fa, a dire che ero il re matto. Qui io mi trovo a cantare con il re incontrastato ed assoluto e l’unico vero re del rock e della musica italiana”.

La canzone di Mengoni “La casa azul”, brano incluso nel nuovo album “Atlantico” cantato insieme a Celentano, è una dedica alla tenacia e all’infinito talento di Frida Kahlo che per Marco rappresenta l’emblema della bellezza e della forza: “Tra i significati della canzone ci sono anche la gentilezza e la bellezza. Qualcuno diceva che la bellezza salverà il mondo e io sono un sostenitore di questo”.

“La casa azul” si accosta all’ombra fuggevole di Frida, donna fantastica e piena di arte, in grado di raccontare attraverso i suoi pennelli ogni condizione umana, piacevole o dolorosa che sia. Il testo del bravo vuole essere un incoraggiamento per tutti gli ascoltatori a saper trasformare il dolore in forza e la sofferenza in grinta assoluta. A rendere la canzone meravigliosa, oltre alla voce delicata ma potente di Mengoni, è il timbro sicuro e caldo di Adriano Celentano che, con una pennellata finale, offre alla canzone ormai perfetta un graffio tagliente.

Durante la serata, Celentano ha offerto a Marco sguardi complici e ricchi di ammirazione e comportandosi come un ottimo maestro ha condiviso col giovane artista tutto il suo sapere onorandolo con consigli veramente preziosi. Alla fine, Celentano è rimasto molto contento nel condividere con Marco Mengoni la sua arte e i lodevoli complimenti non sono mancati: “Io penso che tu mi stia già sostituendo. Tra un po’ verrò a una tua trasmissione. Però non tra molto o per me sarà tardi. Hai tutte le qualità, non ti manca neanche un puntino, per diventare un grande nel mondo“.

Nonostante le critiche contro Adrian, progetto molto caro a Celentano, molta genta ha apprezzato la sua idea rivoluzionaria e proprio l’ultima puntata ha dimostrato come il pubblico è stato entusiasta nel concludere questo lungo viaggio, iniziato lo scorso gennaio, con Adriano e con la sua animata arte.