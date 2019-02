Adrian, comunicato Mediaset annuncia lo slittamento a settembre: "Per esigenze di salute"

Non sembra ci siano buone notizie per il graphic novel di Canale 5 “Adrian” – incentrato sulla vita del celebre cantante ed attore milanese Adriano Celentano – che è stata recentemente cancellata senza alcun preavviso dalla programmazione del Biscione, creando non poca preoccupazione tra i telespettattori.

Dopo settimane di attesa – e di religiosi quanto inspiegabili silenzi – è arrivato finalmenete a sorpresa un comunicato congiunto da parte di Mediaset così come da quello della famiglia Celentano riguardante il futuro delle ultime cinque puntate del programma che, nonostante l’impegno e l’impiego di maestranze ed attori di altissima qualit e professionalità, non sembra aver riscontrato il gradimento del pubblico televisivo.

I problemi di salute di Adriano Celentano preoccupano i fan

Stando a quanto si legge nel comunicato stampa diramato da Mediaset si apprende che Adriano Celentano ha dei problemi di salute tali che gli impediscono al momento di poter partecipare al programma, in tal senso: “per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di “Adrian” vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019“.

Dunque l’improvvisa cancellazione del programma dai palinsesti Mediaset dunque non avrebbe nulla a che fare con i deludenti ascolti, bens^ a dei rilevanti problemi di salute del suo ideatore, cosa che sta destando molta preoccupazione da parte dei fan, che sui social chiedono ora a gran voce di sapere aqualcosa di più circa lo stato di salute del celebre artista.

A fronte dei venti milioni di euro spesi per realizzare il format ed il cartoon, non solo gli ascolti sono stati bassi, ma anche la critica non è riuscita a comprendere fino in fondo questo nuovo approccio televisivo. Da Mediset fanno sapere che Adriano sarà presente nelle ultime cinque puntate previste.

La scelta di posticipare a data da destinare il programma forse nasce anche dall’esigenza di limare e ripensare alla modalità della messa in onda, insomma il tempo necessario per riadattare il format al pubblico televisivo.