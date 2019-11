Adrian, Celentano agli haters di Ilaria Cucchi: "Il nemico è l’odio che vi sta divorando". Lei ringrazia via social

Adriano Celentano è tornato in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata del suo controverso “Adrian“, e le sue parole rivolte alla sorella di Stefano Cucchi sono destinate a far discutere. In questi giorni è stata confermata la condanna per i carabinieri reputati responsabili della morte del ragazzo che avevano in custodia e sul web è iniziata una guerra tra due eserciti contrapposti: uno che inneggiava alla giustizia e l’altro invece gridava allo scandalo.

Immancabili gli haters che, con la loro inesauribile sete di violenza, sono arrivati a minacciare di morte la sorella di Cucchi, Ilaria. Proprio su questo aspetto Celentano ha voluto dire la sua durante il suo programma, rivolgendosi direttamente alla ragazza usando parole forti e decise che hanno condannato i comportamenti dei famigerati “leoni da tastiera”, pronti a spargere il sale su ferite ancora aperte.

Adrian, Celentano si rivolge direttamente agli haters di Ilaria Cucchi

“Coloro che minacciano di morte la sorella di Stefano Cucchi non si rendono conto di quale portata è il rischio che loro stessi stanno correndo” ha esordito il molleggiato, per poi continuare: “Come fate a non capire che siete voi a vendere la vostra vita. Il vostro vero nemico non è lei o chi invoca la giustizia ma l’odio che avete dentro di voi e che vi sta divorando. Sarebbe bello che scriveste una lettera a Ilaria”.

Quest’esortazione, alquanto utopica, vuole essere un terremoto per le coscienze. Celentano, infatti, conclude il suo pensiero precisando che la lettera non dovrebbe essere una lettera di scuse, bensì una lettera d’amore. Un aggancio perfetto per poter dedicare la sua bellissima canzone “Io non so parlar d’amore” proprio a Ilaria Cucchi.

La sorella di Stefano ha voluto rispondere immediatamente a questo messaggio e, su Facebook ha pubblicato i suoi ringraziamenti per Celentano: “Grazie Adriano Celentano per le tue parole e per aver dedicato a me la tua bellissima canzone. Stasera mi sento di dire solo questo“, un breve messaggio che racchiude tutta la gratitudine per una dimostrazione di solidarietà, forse inaspettata, ma di certo gradita.