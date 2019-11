Adrian: ascolti in calo per il programma di Celentano, nonostante la presenza della De Filippi

Il grande progetto portato avanti dal “Mollegiato” continua a non convincere il pubblico. Celentano stesso in realtà aveva in qualche modo predetto questa eventualità, dovuta alla difficile gestazione del programma “Adrian“. Pare infatti che nonostante il radicale rinnovamento, smantellando completamente quello che era il progetto originario dello show, e riproponendolo sotto una chiave più musicale, pare che continui a non decollare.

Lo show di Adriano Celentano infatti non riesce a discostarsi, arrivati alla seconda puntata, da un umile 13,7% con appena 3.349.000 spettatori, lasciando ampio margine di audience alla concorrente della serata “A un passo dal Cielo 5” che di spettatori ne ha visti invece 5 milioni. A poco è servita anche la presenza della famosa conduttrice Maria De Filippi, insieme a Gianni Morandi.

La De Filippi infatti era stata insignita dell’arduo compito di risollevare le sorti del programma, tentando quindi di accaparrarsi una buona fetta di share della serata, ma nonostante qualche momento molto dolce e simpatico, come il bacio tra Celentano e Maria, il programma non ha dato i frutti sperati. Maria infatti ha tentato al meglio delle sue possibilità di ottimizzare gli ascolti, tentando di condurre con lo stesso stile di “C’è posta per te” programma che a sua volta non delude mai, ma nonostante tutto, Adrian sembra aver raggiunto il flop ancora una sera.

Come prima è stato accennato, lo stesso Celentano, parlando con Morandi circa l’andamento del programma, aveva previsto questo calo di ascolti, indicando come principale causa, la sua assenza totale durante la messa in onda delle prime puntate nel mese di febbraio. Morandi infatti a tale riflessione risponde così all’amico e collega: “Secondo me le persone ti vogliono più sentire cantare che parlare. Quando canti, le persone si divertono, il loro cuore si allarga“.

Celentano in atteggiamento anche un po’ laconico risponde a Morandi: “Il dubbio che si sia alzata la percentuale ce l’ho anch’io“, riferendosi alla percentuale di spettatori rimasti ancora delusi per il suo comportamento tenuto a Febbraio. Non resta quindi che attendere lo svolgersi delle puntate successive programmate, e sperare in un miglioramento di share per “Adrian”.