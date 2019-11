Adrian, Al Bano ha rifiutato di partecipare allo show di Celentano: spiegato il motivo

Sono arrivate le parole del cantante Al Bano Carrisi che si è espresso in merito allo show di Adriano Celentano. L’artista ha sottolineato di non poter partecipare allo show del Molleggiato. L’ex marito di Romina Power è stato contattato dalla redazione di “Adrian” ma si è visto costretto a declinare l’invito per via dei motivi lavorativi.

A quanto pare il Molleggiato avrebbe ricevuto una risposta inattesa dal proprio collega, ma sta facendo dei concerti. Si tratta di un colpo di scena, se si considera che raramente il cantante pugliese ha deciso di rifiutare gli inviti all’interno dei programmi televisivi, ma in questo caso non aveva alcuna scelta.

Il tour di Al Bano in famiglia

Il tour di Al Bano Carrisi lo vede impegnato in giro per il mondo e questo motivo l’ha costretto a rifiutare la partecipazione al programma Mediaset. Recentemente il cantante è stato protagonista di un’intervista al giornale “Libero”, dove ha voluto fare il punto della situazione e ha spiegato la motivazione che gli ha fatto compiere questo tipo di scelta. Queste sono le dichiarazioni di Al Bano Carrisi che si è espresso al riguardo: “Non ho avuto tempo perchè sono in giro”.

L’artista ha continuato dicendo di aver ricevuto l’invito per la prossima settimana, ma si è reso conto che non era il caso di partecipare in quanto si trova in giro nel suo tour. Questa serie di concerti vede la presenza di Albano, dell’ex moglie e di Romina Jr che hanno avuto modo di girare il mondo insieme con una parte della propria famiglia.

Yari, dal canto suo ha deciso di seguire un percorso musciale differente, mentre Romina Jr si è esibita per la prima volta sul palco con i propri genitori e ha sostituito una corista costretta a lasciare il tour per motivi di salute. Le prossime tappe vedranno Albano con le due Romina in Bulgaria e Polonia.