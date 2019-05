Addio Mediaset Premium, il servizio sparisce dal digitale terrestre.

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Grande cambiamento, inrispettoso per tutti coloro che hanno sempre usufruito del servizio e forse non hanno le competenze per utilizzare dei servizi di streaming o che non hanno la possibilità di cambiare il loro tv con uno smart-tv. Sicuramene la premium non ha resistito a netflix e sky. Però sarà un colpo per gli apppassionati delle serie che trasmettevano sui canali del digitare terreste.