Addio al papà di Scooby Doo, il co-creatore Ken Spears muore a 82 anni

Ken Spears, co-creatore della popolarissima serie animata “Scooby-Doo” insieme al collega Joe Ruby, è morto a 82 anni.

Ad annunciarne la morte è stato il figlio Kevin Spears, che ha specificato che il padre è venuto a mancare venerdì a causa di complicazioni legate alla demenza a corpi di Lewy.

Nato in America nel 1938, Spears è cresciuto a Los Angeles dove fece amicizia con il figlio del produttore di cartoni animati William Hanna. Fu così che nel 1959 entrò a lavorare nella sua compagnia, la famosa Hanna-Barbera Productions, come un editor del suono e conobbe Joe Ruby.

Insieme i due iniziarono una decennale e fruttuosa collaborazione professionale, culminata con la fondazione della Ruby-Spears Productions nel 1977. La più grande e famosa creazione dei due è la serie animata “Scooby-Doo, Where Are You!“, popolare in tutto il mondo e ideata nel 1969 per andare incontro alle richieste dei genitori che volevano cartoni animati meno violenti in contrapposizione alle serie animate dedicate ai supereroi.

Ruby e Spears idearono il concetto della serie ed insieme a Bill Lutz scrissero i copioni per i 17 episodi della prima serie, dando allo show l’impronta classica che ha caratterizzato la struttura di ogni episodio successivo. La serie fu un immediato successo, con richieste di nuove stagioni e numerosi spin off che ancora oggi lo rendono uno dei cartoni più famosi al mondo.

Con la Ruby-Spears Productions i due hanno prodotto moltissime altre serie animate americane di successo come “Alvin rock ‘n’ roll” e “Scuola di polizia“. Nonostante l’età e la malattia, Kevin aveva continuato a lavorare alla casa di produzione fino alla morte del co-fondatore Joe Ruby, avvenuta ad Agosto.

“Ken sarà sempre ricordato per la sua arguzia, la sua capacità di narrare, la sua lealtà alla famiglia e la sua forte etica lavorativa,” ha scritto il figlio. “Ken non ha solo lasciato una forte impronta nella sua famiglia, ma ha anche toccato le vite di molti come co-creatore di Scooby-Doo. Ken è stato un modello da seguire nelle nostre vite e rimarrà sempre nei nostri cuori“.