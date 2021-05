Addio a Gavin MacLeod, il Capitano Merrill Stubing di "Love Boat"

Per dieci anni ha condotto la nave più famosa del piccolo schermo, destreggiandosi tra equipaggi e passeggeri, amori ed equivoci sopra le note di “Profumo di Mare” di Little Tony. Adesso Gavin MacLeod, che interpretò il Capitano Merrill Stubing nel telefilm “Love Boat”, ci ha lasciati all’età di 90 anni.

L’attore statunitense è morto nella notte tra venerdì e sabato nella sua casa di Palm Desert in California, secondo quanto riportato dal sito americano TMZ, il primo a rilasciare la notizia. Il nipote Mark See ha confermato la notizia, aggiungendo che era circondato dai familiari quando è morto. La sua morte, precisa la famiglia, non ha a che fare con il Covid-19. Nell’ultimo periodo l’attore aveva passato diversi mesi dentro e fuori gli ospedali, ed era stato colpito da diverse malattie, ma non è chiaro quale di queste abbia causato la sua scomparsa.

La serie televisiva “Love Boat” è andata in onda per dieci stagioni, in America a partire dal 1977 sulla ABC mentre in Italia arrivò nel 1980 su Canale 5. MacLeod interpretò il Capitano Stubing per tutti i 249 episodi del telefilm, in un ruolo che gli fece ottenere tre candidature ai Golden Globe.

Prima di approdare sulla famosa “Pacific Princess”, questo il nome della nave di “Love Boat”, Gavin aveva trovato il successo grazie al personaggio di Murray Slaughter nella popolare serie americana “Mary Tyler Moore Show”, che gli valse le sue prime due candidature ai Golden Globe. Poche e sporadiche le apparizioni al cinema, ma recitò per ben tre volte per il regista Blake Edwards in “Operazione sottoveste”, “In due è un’altra cosa” e “Hollywood Party”.

Dopo aver messo da parte la carriera recitativa, Gavin si è dedicato alla fede, diventando un predicatore per la Chiesa Evangelica Protestante di cui era un fervente credente. In seconde nozze si era sposato nel 1974 con la moglie Patti, dalla quale ha divorziato nel 1982, prima di risposarla nel1985 e rimanere insieme a lei fino alla sua morte.