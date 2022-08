Addio a Carmen Scivittaro, la Teresa di "Un posto al sole"

Ascolta questo articolo

Ci ha lasciati all’età di 77 anni Carmen Scivittario, scomparsa dopo una lunga malattia che ha combattuto nel corso degli ultimi anni. A dare il triste annuncio sul web sono stati i colleghi di “Un Posto al Sole”, Walter Melchionda ed Alberto Rossi, che ha pubblicato sui social due tributi per l’attrice.

Carmen era infatti un volto amatissimo nella nota soap italiana della Rai, grazie al ruolo di Teresa Diacono, moglie di Otello. La sua lunga permanenza in “Un Posto al Sole” è durata dal 1998, quando lo show era in onda da soli due anni, fino al 2018, anno in cui l’attrice decise di ritirarsi dalle scene per motivi personali.

Melchionda, che nella soap interpreta il ruolo del vigile Luigi “Gigino” Cotugno, ha pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale una foto di Carmen, scrivendo: “Cara Teresa R.I.P. Un dispiacere enorme“. Rossi, che invece veste i panni di Michele Saviani, ha annunciato la scomparsa della collega in una serie di video postati nelle storie di Instagram.

“Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere“, esordisce l’attore nel video. “Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo“. Saviani spiega che Carmen aveva inizialmente lasciato lo show per problemi di salute del fratello, e dopo aver affrontato il lutto familiare, era subentrata la sua malattia. ” Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti“.

Carmen, che è scomparsa il 14 Agosto nella sua natia Napoli, aveva iniziato la carriera nella drammaturgia radiofonica, prima di passare a calcare i palchi teatrali. Il successo con il grande pubblico arrivò però quando approdò ad “Un Posto al Sole”, che la rese un volto noto ai telespettatori di tutto il Paese.