Addio a "Caduta Libera", Gerry Scotti si prepara a presentare un nuovo programma

Da quando è iniziato il famoso quiz show “Caduta Libera” l’azienda Mediaset ha sempre acquisito notevoli successi in termini di intrattenimento e percentuali di audience. Complice anche un grande presentatore, preparato e professionale, molto incline alla conduzioni di questo genere di programma tv; Gerry Scotti infatti ha saputo gestire in maniera magistrale le tantissime puntate del gioco a premi.

Non solo la bravura del presentatore, ma anche la capacità e le grandi doti dei vari concorrenti che si sono fronteggiati serata dopo serata, a colpi di risposte e giuste ed intuito fulmineo, uno tra tanti che hanno particolarmente lasciato il segno, tanto che ad ogni sua presenza, gli indici di ascolti si impennavano, era proprio il giovane Bresciano Nicolò Scalfi, ed in seguito Christian Fregoni.

Dopo numerose puntate, sempre sulla cresta dell’onda, il famoso programma negli ultimi tempi ha subito qualche battuta d’arresto, e l’azienda ha deciso di rinviare il programma intorno la metà di Novembre, al suo posto verrà sostituito da un gioco del tutto nuovo, così da risollevare le sorti dello share, nella fascia oraria preserale.

Il gioco in questione si chiama “Conto Alla Rovescia“, condotto ancora una volta da Gerry Scotti, ed è possibile già osservare le regole e il meccanismo del gioco in questione, riportare già qualche mese fa sul sito “Davidemaggio.it“. Il gioco infatti pare che consista in ben 5 manche tutte ad eliminazione diretta.

Le varie sfide che i concorrenti dovranno affrontare, sono state anch’esse già esplicate, soltanto il titolo delle sfide in essere, ma pare che dai titoli sia già possibile intuire come si svolga il gioco in questione; le varie manche infatti sono state cosi intitolate: Passo o chiudo, Le eccezioni (consistente in quattro risposte, dove bisogna indicare quali risposte sono giuste e quali sono sbagliate), le 5 opzioni, I vasi comunicanti, il Duello ed infine l’ultima manche dal nome Time out.