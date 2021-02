A Verissimo, Belen Rodriguez rivela: "Ho avuto un altro aborto prima di questa gravidanza"

E’ una Belen Rodriguez raggiante e serena come non mai quella che vedremo nel salotto di Verissimo sabato prossimo, 20 febbraio 2021, su Canale 5. Intervistata dalla brava Silvia Toffanin (il programma non è in diretta, dunque le interviste sono già state registrate in settimana), la show-girl argentina ha parlato della sua nuova vita, dell’amore per il giovanissimo fidanzato Antonino Spinalbese e soprattutto della nuova gravidanza.

Belen ha rivelato di essere in attesa di una bambina, che chiameranno Luna Marie, e si è detta molto felice, visto che sperava fosse una femminuccia. Del resto, un maschio in casa c’è già ed è Santiago, il figlio avuto otto anni fa dall’ex marito Stefano De Martino. “Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine” ha dichiarato, al settimo cielo. Ma non è tutto oro ciò che luccica…

Belen Rodriguez parla dell’aborto spontaneo prima dell’attuale gravidanza

Come sempre nella vita della bella argentina, infatti, non c’è gioia senza dolore. E anche in questo caso, prima della gravidenza c’è stato un evento che l’ha segnata moltissimo: la perdita di un altro figlio che aspettava. All’inizio della conoscenza col nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, hair stylist 25enne conosciuto a Ibiza, la conduttrice è infatti rimasta incinta per sbaglio.

Ovviamente ha accolto la notizia come una benedizione e la coppia era fermamente decisa a tenere il bambino, ma purtroppo dopo poche settimane si è verificato un aborto spontaneo, il secondo nella vita di Belen Rodriguez. “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti. Non ce lo aspettavamo, era veramente troppo presto, poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati” ha dichiarato.

E ancora: “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”. Già dieci anni fa, ai tempi della sua storia con Fabrizio Corona e poco prima di conoscere Stefano De Martino, che l’avrebbe resa subito mamma, la donna era rimasta incinta dell’ex paparazzo dei vip e aveva perso il bambino dopo tre mesi appena. Un vero dramma per lei, che da tempo sognava di diventare mamma. Col senno di poi, però, la show-girl ha capito che l’arrivo di Stefano e la nascita di Santiago erano il suo destino, e che quel dolore l’aveva traghettata verso la realizzazione del suo sogno più bello.