A Uomini e Donne scoppia il caso "mentina", Gemma Galgani accusa: "Stefano voleva baciarmi, ma si è accorto della caramella"

Nella puntata andata in onda il 3 aprile del trono over di Uomini e Donne, sul finale della puntata si è accesa una discussione in merito all’incontro avvenuto tra Stefano e Gemma Galgani. Tutto è iniziato quando la dama torinese ha chiesto a Simona – la donna con la quale si sente Stefano – cosa si fossero detti i due durante il ballo.

A questo punto interviene Maria De Filippi che chiede alla Galgani se questa domanda nascondesse una sua infatuazione e lei conferma: “Mi ero invaghita. C’è stata una tale complicità che, effettivamente, anche da come si era proposto lui, avevo cominciato a pensare a qualcosa di più”.

A questo punto Gemma inizia a inveire contro l’uomo accusandolo di aver avuto con lei un atteggiamento che poteva far pensare ad un interesse che andava oltre l’amicizia. E svela anche che, se lei non avesse avuto in bocca una mentina, si sarebbero anche baciati.

Gemma Galgani pensa che Stefano non l’abbia baciata per colpa della mentina

Dopo questa rivelazione Tina ha subito precisato che la mentina Gemma se l’era messa in bocca proprio per prepararsi a questo bacio passionale. Tutti si aspettavano che la Galgani controbattesse a questa teoria, invece, con grande stupore, la dama ha ammesso che era proprio questo il motivo e che il bacio se lo sarebbe proprio aspettato, visto come stava andando la loro conoscenza e la serata.

Poi passa a descrivere per filo e per segno il momento: lui che si era avvicinato a lei, le aveva sfiorato le labbra e poi si era tirato indietro per colpa della mentina! Allora Maria De Filippi prende la parola perché non le sembra credibile ciò che sta raccontando la torinese: “Ma lui come fa a sapere se c’è se non mette la lingua, Gemma!!!“.

Ma Gemma non vuole capire e continua a incolpare la povera caramella rea, secondo lei, di averle fatto perdere la gioia di un bacio passionale. Maria vuole vederci chiaro e cerca di far capire a Gemma che la mentina non c’entra nulla e che Stefano non l’avrebbe baciata ugualmente! Sarà riuscita la regina di Canale 5 nel suo intento? Attendiamo le prossime puntate.