A "Uomini e Donne" scendono i petali per Teresa e Andrea. La dolce dedica sui social: "Sapevo che il senso era tutto lì"

Sembrava che il sogno di Teresa di iniziare una storia con Andrea Dal Corso fosse destinato a non realizzarsi mai. Andrea non si sentiva pronto per iniziare una storia d’amore con lei e, infatti, le aveva risposto no durante la scelta andata in onda nel serale di Uomini e Donne su Canale 5.

Teresa era uscita a pezzi da quella serata e a niente erano servite le spiegazioni che il ragazzo le aveva fornito durante i loro incontri nelle puntate del trono classico. Gianni Sperti aveva attaccato aspramente il comportamento di Andrea, arrivando a dire che il ragazzo era partito come un principe e alla fine si era trasformato in un mostro.

I petali cascano su Teresa e Andrea

Ma come in tutte le favole che si rispettano, anche in questa è arrivato il lieto fine: finalmente i due ragazzi sono riusciti a viversi la loro scelta sotto una pioggia di petali rossi che ha consacrato l’inizio della loro storia. L’emozione in studio è stata tanta, i fan della coppia hanno visto trionfare i sentimenti e l’amore, dopo tutto il dolore di Teresa e le insicurezze di Andrea.

Gianni Sperti non ha saputo trattenersi e ha, scherzosamente, avvertito Dal Corso: “Stai attento che ti tengo d’occhio“, poi un lungo abbraccio di Teresa con Maria De Filippi e con Raffaella Mennoia. Anche la tronista Angela si è commossa tantissimo fino alle lacrime: “Non conosco molto Teresa, ma ho visto quanto ha sofferto e sono felice per lei“.

Finita la puntata, su Instagram la Langella ha voluto ringraziare la redazione di Uomini e Donne e si è dichiarata follemente innamorata del suo Andrea, inoltre, ha scritto un post pieno d’amore per il suo nuovo fidanzato: “Ho sempre creduto nell’amore autentico, quello carnale, puro, empatico, viscerale. Ho ascoltato per anni i miei nonni e guardato negli occhi dei miei genitori, sapevo che il senso era tutto lì (…) Perché la realtà amore mio, è che ho provato a spiegare al mio cuore che senza di te sarebbe stato facile ma lui sembrava non volermi ascoltare. Perché noi siamo oltre, perché noi due insieme siamo invincibili, Ti amo koala, Ti amo immensamente, infinitamente“.