A Uomini e Donne arriva Samantha, la prima tronista curvy

Come sempre i programma di Maria De Filippi rappresentano lo specchio dei tempi e si adattano agevolmente ai cambiamenti. E così dopo una sfilza di troniste molto simili tra loro – tutte bellissime e magre, ex Miss, modelle, veline o influencer – la redazione di Uomini e Donne ha deciso di mettere sul trono una ragazza dalla fisicità assolutamente “normale”, laddove per normale si intende non una ragazza da sfilata come quelle che si vedono sui giornali o in televisione.

Lei si chiama Samantha e rientra nella categoria delle “curvy”, donne e ragazze che non sono certo in sovrappeso ma hanno qualche chilo in più ben distribuito tra le “curve” femminili: fianchi, seno e – perché no – sedere. Oltre al fisico prosperoso e sensuale, la nuova tronista di Uomini e Donne colpisce subito per i suoi grandi occhi magnetici, color ghiaccio, che fanno contrasto con i capelli lunghi e neri e la carnagione ambrata.

La nuova tronista si chiama Samantha ed è una mora tutta curve

Nata a Sapri, Samantha è ormai romana d’adozione e infatti sfoggia un accento spiccato che la rende molto simpatica. Dalla sua ha anche il carattere: nel breve estratto del video di presentazione pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne, si nota subito che si tratta di una ragazza schietta e sincera, che sa quello che vuole e soprattutto che “non le manda a dire”.

Sì, perché già nella presentazione, Samantha ha avuto da ridire su una ex tronista, la bellissima influencer Angela Nasti, che secondo lei si è rivelata molto vuota e frivola nel suo percorso sul trono, convinta com’era che nel suo caso bastassero la bellezza e un fisico mozzafiato per far sì che i corteggiatori cadessero ai suoi piedi. Samantha, invece, vuole puntare più sulla sua personalità esplosiva.

E sempre con la Nasti, la ragazza sembra avere un conto in sospeso: ha raccontato che aveva già fatto il provino due anni fa, e in quell’occasione la redazione di Uomini e Donne le aveva preferito l’influencer. Ora ha deciso di richiamarla e probabilmente questa ventata di “normalità” era proprio quello che ci voleva nel talk-show di Maria De Filippi.