A "Uomini e Donne" arriva il primo fidanzato di Belen Rodriguez: "Ancora mi chedo come mai"

Nel parterre maschile di “Uomini e Donne“, in questa nuova edizione del programma, si è seduto il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez, così come riporta il sito del “TGcom“. Stiamo parlando di Simone Bolognesi, il cavaliere di 41 anni che ha deciso di mettersi in gioco davanti alle telecamere di Canale 5 e di provare a trovare l’amore.

L’uomo è già entrato nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, infatti 9 anni fa ha corteggiato l’allora tronista Giulia Montanarini, l’attrice che ha diviso il trono con Teresanna Pugliese. All’epoca non ha avuto fortuna ed è rimasto nell’ombra, vedremo se rimettendosi in gioco con il trono over riuscirà a fare breccia nel cuore di qualche dama.

L’imprenditore romagnolo, dicevamo, ha avuto una storia di due anni con la bellissima Belen Rodriguez, allora appena arrivata in Italia. Ai tempi la modella argentina non era ancora famosa e la sua carriera sarebbe decollata da lì a pochi anni. La relazione con Bolognesi è terminata con la partenza di Belen alla volta di Milano, lì dove poi avrebbe trovato la sua strada prima nel mondo della moda e poi approdando in Tv.

Due anni di storia e anche 7 mesi di convivenza, come Simone racconta in un’intervista: “Siamo stati insieme due anni dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia“. Un particolare, però, non è stato gradito dall’uomo e infatti dalle sue parole si nota un certo rammarico: “Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui. E ancora ci chiediamo come mai“. Dispiaciuto per come Belen abbia archiviato la loro storia e non faccia mai riferimento a quel periodo.

Intanto il 41enne ha iniziato a conoscere alcune dame in trasmissione e, quindi, aspettiamo nuovi sviluppi nelle prossime puntate. Vedremo se l’argomento verrà trattato in studio e se lui stesso deciderà di raccontare e approfondire questa sua esperienza passata.