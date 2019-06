A un anno dal crollo di ponte Morandi Rai 1 organizza la serata di solidarietà “Ballata per Genova”

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Tiozzo - La tragedia di Ponte Morandi ha ferito Genova e tutta Italia per la sua gravità, ma ci ha anche fatto vedere una città forte che ha saputo rialzarsi in fretta e ricominciare, perché bisogna anche sapersi rimboccare le maniche e non stare ad aspettare sempre che gli altri facciano per noi. Questa serata merita sicuramente di essere vista, anche per la bravura degli ospiti presenti.