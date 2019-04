A "Storie Italiane" ospite il marito della Venier, Nicola Carraro: "Stare con Mara è come andare sulle montagne russe"

Nella puntata di lunedì 15 aprile di “Storie italiane”, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30, tra gli ospiti presenti in studio della puntata vi era Nicola Carraro, marito di Mara Venier. L’uomo ha raccontato il forte legame con la conduttrice di Domenica In.

Una lunga intervista a Nicola Carraro in cui si è lasciato andare, affermando che “Stare con Mara è come andare sulle montagne russe: non ci si stanca mai”! Mentre si raccontava e parlava del suo amore verso la Venier, proprio la conduttrice di Domenica In ha telefonato dicendo che “Sei la vera fortuna della mia vita” rivolta al marito. Una grande dichiarazione d’amore della Venier al marito in diretta televisiva.

In seguito alla telefonata, Nicola ha chiesto di non farlo piangere in quanto tutto si sarebbe trasformato in una soap opera. La stessa Venier ha rincarato la dose, sempre in diretta telefonica, ammettendo che Nicola le ha davvero cambiato la vita, in quanto è riuscito a conquistarla delicatamente e pian piano. La Venier racconta di avere amato da subito la sua ironia e il fatto che sia una persona che vola alto, riesce a vedere sempre il lato bello delle cose.

Mara Venier continua a spendere parole di elogio per il marito. E’ una persona buona, generosa che non ha mai avuto intenzione di cambiarla, l’ha sempre accettata per questo suo modo di essere e la signora di Domenica In ammette che questa è davvero la parte più bella in una storia, in una vita insieme, in comune.

Mara Venier e Nicola Carraro stanno insieme da ormai vent’anni. Nicola Carraro, al termine dell’intervista, ha affermato che Mara è una donna, un’amante, una moglie, una nonna, una cuoca, una cameriera e una grande star televisiva. Il segreto del loro rapporto è il fatto che abbiano lo stesso modo di pensare e anche di vivere la vita di ogni giorno.