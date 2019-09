A Ruota Libera, il nuovo programma di Francesca Fialdini

Dopo tre anni con Franco Di Mare a Uno Mattina e il biennio con Tiberio Timperi a La vita in diretta, Francesca Fialdini si avvia a condurre un programma in solitaria. Si tratta di A ruota libera che la vede impegnata ogni domenica a partire dal 22 settembre dalle 17.35 su Rai 1, subito dopo Domenica In, condotto da Mara Venier. Ecco di cosa si tratta e su cosa verte.

Il suo programma sostituisce La prima volta, condotto fino alla scorsa stagione da Cristina Parodi, ma che si è rivelato fallimentare in termini di ascolti. Il format di questo suo nuovo programma domenicale è completamente diverso. A ruota libera già battezzato come happening show che regala emozioni positive ha lo scopo di raccontare storie di persone comuni e di vip del mondo dello spettacolo, musica, ecc. che si svelano attraverso la televisione e la telecamera.

Francesca Fialdini, insieme al suo team di autori, hanno deciso di suddividere questo programma in varie rubriche ognuna dedicata a una tematica importante. Da Prime donne con racconti al femminile e con tantissime donne che si sono distinte in vari campi che decidono di raccontarsi a Buone notizie in cui si raccontano le storie delle persone comuni che sono eroi positivi e, infine, la rubrica A come amore dove questo sentimento viene declinato in tutte le sue sfaccettature.

Per la prima puntata del 22 settembre, l’ospite è la Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova che tanto ha fatto parlare di sé in questo ultimo periodo complice anche le molte critiche ricevute sul web per il suo aspetto e per avere solo la licenza media. Una donna che è stata bracciante agricola, sindacalista e oggi parte del nuovo governo. Una donna che si racconta in vari aspetti della sua vita.

Alla presentazioni dei palinsesti Rai in occasione dei nuovi programmi, la Fialdini si è espressa in questo modo per questo suo nuovo lavoro: “Sarà una domenica effervescente e anche un po’ frizzante, ma senza esagerare. Il pubblico la domenica vuole divertirsi e rilassarsi, per cui il programma sarà una vera e propria ruota, cioè una giostra molto allegra con storie che appassioneranno. Cerco di recuperare quella vena di ironia che in questi due anni, concentrandomi sempre sull’attualità a La vita in diretta, avevo un po’ messo da parte”.