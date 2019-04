"A raccontare comincia tu", Maria De Filippi e le commoventi parole nei confronti del figlio Gabriele

Maria De Filippi è stata ospite del programma di Rai 3 A raccontare comincia tu, nella puntata in onda giovedì 25 aprile 2019 dove ha parlato anche di suo figlio Gabriele. Come ben sappiamo, il giovane, è stato adottato dalla conduttrice e Maurizio Costanzo quando aveva già dieci anni e, a tal proposito, la De Filippi ha voluto raccontare alcuni aneddoti interessanti.

Oltre ad aver usato parole dolcissime nei confronti di Gabriele, Maria ha altresì ammesso di aver voluto lei stessa optare per l’adozione nonostante sia lei che Maurizio avessero potuto avere figli. Una confessione molto commovente ma allo stesso tempo delicata quella della De Filippi a Raffaella Carrà che per la prima volta, forse, l’ha vista nelle vesti di intervistata e non di intervistatrice.

“Ho scelto Gabriele, era una cosa che volevo da tempo. Penso proprio che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non fosse possibile altrimenti, ma perché ho voluto scegliere questo” ha infatti raccontato Maria. La stessa, oltretutto, ha continuato a parlare di Gabriele come una delle cose più belle che le siano successe in vita sua.

Maria ha sottolineato l’iter intrapreso per adottare il ragazzo e il periodo lungo nel quale sia lei che Maurizio hanno dovuto conoscere il bambino che, a 10 anni, aveva già le idee chiare ed oltretutto aveva anche già rifiutato ben due famiglie. La De Filippi ha raccontato di aver incontrato Gabriele per la prima volta a Milano, a Natale, e di averlo portato a casa loro per ben 10 giorni nei quali sia lei che Maurizio si sono ritrovati sotto esame.

“A quel punto non era nemmeno lui che mi esaminava, ma l’assistente sociale” ha infatti rivelato Maria che, ripensando a quando Gabriele è entrato a far parte della sua vita, sorride e confessa quante volte è stata severa nei suoi confronti consapevole però che l’educazione e il rispetto hanno portato il ragazzo ad essere l’uomo che è oggi.