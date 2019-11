A Live – Non è la D’Urso l’incontro tra Eva Henger, la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi: non arriva la pace

Negli ultimi giorni Eva Henger ha accusato, durante una sua intervista nel salotto di “Pomeriggio Cinque”, che Lucas Peracchi avrebbe picchiato più volte la figlia Mercedesz, tenendola poi lontana da i suoi cari. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, come rivela Eva, sarebbe stato già perdonato una prima volta durante un loro incontro avvenuto in Ungheria.

La risposta di Lucas Peracchi su queste accuse è arrivata quasi subito, dichiarando di voler querelare Eva Henger per le brutte parole dette nei suoi confronti. Lucas, come ribadito più volte, vorrebbe una risoluzione pacifica, poiché la perdonerebbe in cambio di alcune scuse in pubblico.

L’incontro tra Eva Henger, Mercedesz e Lucas Peracchi

Per il momento la loro riappacificazione sembra essere ancora molto lontana. Infatti in un lungo incontro avvenuto nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“, i tre non sono riusciti a far pace.

Il discorso, come riporta il sito di “Mediaset“, lo inizia Mercedesz, dichiarando che ha litigato con Lucas ma sottolinea che il suo fidanzato non ha mai allungato le mani. Eva però smentisce, rivelando che la violenza c’è stata, sottolineando poi: “Lui si è scusato per averti dato uno schiaffo. Io ti capisco veramente. L’importante è che stai bene”.

Successivamente nell’ascensore entra anche Lucas Peracchi: “Ci tengo a precisare che non ti ho denunciato. Non l’ho fatto perché io ho la coscienza pulita. Io volevo solo la pace tra di voi. Spero che un giorno sarai la nonna dei miei figli. Andare in giro con l’etichetta di uno che picchia le donne, è qualcosa di orribile”.

Il discorso viene continuato da Mercedesz, che dichiara di essere spaventata della madre quando dice delle bugie. Il loro chiarimento va per le lunghe, e dopo non aver trovato nessun punto d’incontro, Lucas inveisce contro Eva di averlo accusato in una maniera troppo pesante per essere perdonata.