A Fazenda 13, Dayane Mello molestata e toccata in diretta da Nego do Borel

Dayane Mello è tra le concorrenti dell’ultima edizione de “A Fazenda”, il reality show in onda nel suo paese natìo sulla rete “Record Tv”. L’ex volto del “Grande Fratello Vip” e “Pechino Express” in questi giorni ha fatto parlare per un bacio dato all’attrice locale Aline Miniero tanto che si parla già di un nuovo flirt per lei.

Nelle ultime ore però Dayane sta facendo il giro dei social per un fatto molto più grave. Come mostrano le immagini, pubblicate tra l’altro anche da Giacomo Urtis su Twitter, Dayane Mello durante la notte è stata toccata in diretta da Nego do Borel, che tra l’altro durante la serata aveva esagerato con gli alcolici.

Il rifiuto di Dayane e lo sfogo di Rosalinda

Come si può vedere dalle clip la Mello avrebbe immediatamente rifiutato le avance fin troppo aggressive del cantante brasiliano, ma quest’ultimo non ha preso bene il suo “no”. Infatti, all’ennesimo due di picche, Nego do Borel comincia a sbottare in maniera furiosa, alzandosi dal letto e prendendo a pugni una porta. L’artista ha lanciato contro il muro un secchio, che per poco non colpisce Dayane rischiando di farla male sul serio.

Sulla questione è ritornata pure Rosalinda Cannavò, la sua amica conosciuta durante la quinta edizione del “GF Vip”: “Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore!”.

Per Nego al momento gli autori starebbero scegliendo se squalificarlo o meno, ma per il pubblico non ci sarebbero dubbi su quale decisione prendere. Sui social ci sono decine di petizioni, sia provenienti dal Brasile che dall’Italia, ove invitano a gran voce un suo allontanamento dalla trasmissione.