"55 Passi nel Sole", durante lo show di Albano e Romina grande commozione: Cristel piangendo ricorda la sorella Ylenia

Grande successo di ascolti per “55 passi nel sole“, lo show in due serate trasmesso da Canale 5 che ripercorre la vita e la carriera di Al Bano Carrisi affiancato, in questo viaggio nei ricordi, dai suoi affetti più cari. A condurre la serata la figlia di Al Bano e Romina, Cristel Carrisi – da poco diventata mamma – che, in un momento di profonda commozione, ha ricordato la sorella Ylenia scomparsa nel nulla anni fa.

“A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta“, ha esordito Cristel, non riuscendo a trattenere le lacrime, poco prima di mandare in onda un video nel quale scorrono le immagini dell’ultimo viaggio tutti insieme negli Stati Uniti. Sulle note di una struggente e inedita “Felicità“, arrangiata con veste malinconica per l’occasione, appaiono sullo schermo i fotogrammi di una famiglia felice e ignara del grande dramma che da lì a poco sarebbe stata costretta a vivere.

Il triste destino di Ylenia Carrisi

Purtroppo il 31 dicembre del 1993 di Ylenia si sono perse le tracce e ancora oggi la sua scomparsa è avvolta nel mistero. La madre Romina è tutt’ora convinta che la figlia sia ancora in vita, nonostante Al Bano Carrisi abbia dichiarato nel 2014 la morte presunta della figlia: “Fino a prova contraria lei è viva, come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente“, avrebbe dichiarato Romina al Maurizio Costanzo.

Fermamente convinta di questa possibilità, Romina ha intrapreso una personale battaglia per aiutare le famiglie di persone scomparse, e ricorda sempre quanto siano pericolose le grandi metropoli, come New Orleans, luogo dove Ylenia è sparita nel nulla. Questo momento tanto toccante è stato anticipato da una poesia del poeta di origini libanesi Khalil Gibran, I Vostri Figli, recitata da Al Bano, Romina e Lino Banfi.

Grande assente della serata, Loredana Lecciso. La spiegazione di Al Bano non ha convinto proprio tutti: “L’ho invitata ma non è voluta venire, del resto non canta…“.