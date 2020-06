"365 giorni 2" si farà: ad annunciarlo è stato lo stesso Michele Morrone

È stata una versa e propria rivelazione del cinema, Michele Morrone, l’ex concorrente di Ballando con le stelle, scelto per interpretare il ruolo di protagonista nel film Netflix 365 giorni. L’opera sta avendo un grandissimo successo in tutto il mondo e l’attore in breve tempo è diventato una vera e propria star del cinema, al punto tale da aver già ricevuto tantissime proposte lavorative e sta ipotizzando anche di trasferirsi ad Hollywood.

Per quanto riguarda il sequel di 365 giorni ancora non si hanno anciticpazioni certe, ma una cosa è sicura: Laura non è morta e la sua storia d’amore con il grangster Massimo Torricelli avrà un’altra possibilità. Maggiori informazioni ci giungono dall’omonimo romanzo della scrittitce polacca Blanka Lipinska, a cui il film è ispirato.

Nel secondo libro si racconta di ciò che è accaduto dopo l’incidente della manager Laura all’interno del tunnel: la donna è riuscirà a uscire indenne dall’attentato, ma la sua vita non sarà per niente semplice dato che anche altre persone cercheranno di ucciderla.

A compromettere la relazione tra i due sarà anche il gemello di Massimo, Adriano, che proverà a mettere i bastoni tra le ruote a Massimo e Laura dalla Gran Bretagna. Oltre ad Adriano anche il boss mafioso Marcelo Matos Nacho proverà a sbarazzarsi di Laura rapendola.

Michele Morrone sta vivendo un momento di grande successo professionale e potrebbe avere un futuro non solo nel mondo del cinema, ma anche nel mondo della moda e in quello della beneficenza, in qualità di ambasciatore: in questi giorni l’attore ha prestato il suo volto ad HalaHi raccogliendo in meno di 24 ore oltre 14 mila dollari che saranno donati ai bambini più bisognosi. Questa causa sta molto a cuore a Michele il quale è anche padre di due bambini di 3 e 7 anni avuti dall’ex moglie Rouba Saadeh.