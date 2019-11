"20 anni che siamo italiani", l’inedita coppia Incontrada-D’Alessio celebra l’italianità nel nuovo programma Rai

A partire da venerdì 29 novembre, i palinsesti di Rai Uno si arricchiscono di una nuova coppia di presentatori formata da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio nel programma “20 anni che siamo italiani”. Uno show che si preannuncia diverso dal solito con la voglia di un ritorno al varietà e la presenza di cantanti, comici e molto altro.

Il titolo può essere una provocazione, ma corrisponde esattamente al percorso di entrambi. Vanessa Incontrada è nata a Barcellona, in Spagna, ma vive e lavora in Italia da ormai 20 anni, appunto e D’Alessio, napoletano doc, rappresenta l’esempio classico di italianità e, quindi, una unicità in tal senso.

In una intervista che hanno rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegano l’intenzione del programma,, ma anche una complicità rara: “Giochiamo sul fatto che io ho cominciato a lavorare e a vivere stabilmente in Italia 20 anni fa, e Gigi, che era già una star a Napoli, è diventato popolare in tutta Italia grazie al Sanremo del 2000. Da questa coincidenza è partita l’idea dello show: nelle tre serate racconteremo cosa è successo in questi ultimi 20 anni a noi, cosa è successo nel mondo, i cambiamenti che ci sono stati in Italia”.

Secondo l’opinione dei due conduttori, il fil rouge che lega tutte le puntate che sono tre del programma, è sicuramente la spontaneità, la sincerità con cui la Incontrada e D’Alessio si presenteranno al pubblico in una versione diversa. Vogliono che il programma sia una festa popolare che racconti l’Italia, ma che faccia anche divertire, commuovere e riflettere con tanti ospiti che animeranno la serata.

L’incontro o meglio il feeling tra i due è scattato a tavola, davanti a un piatto di pasta che ha rappresentato l’occasione per conoscersi e aumentare la propria alchimia affinché ne nascesse un programma ben fatto e che spera sia di successo. D’Alessio apprezza molto il fatto che la Incontrada sia una donna normale e che oggi questa normalità rappresenta l’eccezione.