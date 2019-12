"20 anni che siamo italiani", la Incontrada invita suo marito sul palco: "Lui mi disse devi sorridere dei tuoi difetti"

Lo scorso 13 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani“, lo show in onda su rai 1, condotto dall’inedita coppia composta dal cantante Gigi D’Alessio e dalla conduttrice e attrice Vanessa Incontrada. Lo show ha riscosso un grandissimo successo, diventando il programma più visto nelle tre serate in cui è andato in onda.

Grazie a “20 anni che siamo italiani” il pubblico ha apprezzato ancora una volta la professionalità di entrambi i conduttori, in particolar modo della Incontrada, la quale ha per l’ennesima volta convinto il pubblico a casa che instancabilmente continua a reclamarla come valletta al prossimo “Festival di Sanremo“, accanto ad Amadeus.

Durante la messa in onda dell’ultima puntata è andato in onda un momento davvero tenero, con la Incontrada che, dopo l’esibizione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, ha chiamato sul palco suo marito, Rossano Laurini. La coppia che è sempre stata riservatissima, si è mostrata al pubblico. I due stanno insieme da dodici anni e hanno un figlio, Isaal.

Proprio a Rossano, Vanessa aveva dedicato parte del suo monologo sulla perfezione, tenuto una settimana prima. Difatti la Incontrada è sempre stata criticata per le sue curve e proprio durante il momento del monologo aveva spiegato che credeva di dover essere perfetta per trovare l’uomo della sua vita che si innamorasse di lei e che alla fine ha trovato lui, Rossano.

Lo definisce un uomo speciale, il quale le ha detto: “Devi sorridere dei tuoi difetti“. La conduttrice ha spiegato come questo l’abbia fatta molto ragionare e così facendo lui si è preso tutto il pacchetto, con pregi e difetti e lo stesso ha fatto lei. Insomma un messaggio davvero profondo quello lanciato dalla Incontrada, la quale non ha più timore di nascondere le sue curve e sorvola chi la critica per questo.