11 settembre, vent’anni dopo: programmi Rai e Mediaset

11 settembre 2001 ore 14,45 (italiana) il primo aereo si schiantava contro uno dei simboli nel mondo degli Stati Uniti d’America: le torri del World Trade Center di New York. Una data che ormai è entrata a far parte della storia dell’umanità, condizionando i due decenni a venire con la caccia e la cattura a Osama bin Laden e la guerra in Afghanistan.

A venti anni da quei drammatici fatti sia la Rai che Mediaset propongono degli speciali, dove si ricostruiscono i principali eventi di quella giornata che vide il dirottamento di 4 aerei, quasi tremila vittime, il crollo dei due grattacieli di Manhattan, lo schianto di uno dei velivoli contro un fianco del Pentagono.

I programmi Rai dedicati all’11 settembre

La programmazione della Rai (sia televisiva che radiofonica) assicurerà molto spazio all’anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle di New York. Oltre ai servizi, alle dirette ci saranno anche degli speciali che saranno mandati in onda dai telegiornali e giornali radio. Sin dalle prime ore del mattino a fare un approfondimento della vicenda, con servizi e ricostruzioni ci penserà Rainews24.

Dalle 11 inizieranno le dirette da New York con i collegamenti di inviati e corrispondenti. A seguire un lungo speciale che avrà inizio dalle 14 e finirà alle 17. Ci saranno tanti ospiti in studio che aiuteranno ad arricchire la narrazione, in aggiunta ad una grafica sul led wall, ai materiali d’archivio e alla voce del corrispondente Antonio Di Bella e l’inviata Veronica Fernandes.

Quest’ultima si recherà sui luoghi chiave della città. Su Rai1, si comincerà a raccontare dell’anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle già il 10 settembre con Uno Mattina Estate. Mentre l’11 ci sarà lo Speciale 11 settembre, le due ore che cambiarono il mondo, in prima serata dalle 20,35.

A condurlo la giornalista Monica Maggioni. A commentare i fatti ci saranno in studio molti volti noti del giornalismo, della cultura e dell’economia, che con i loro contributi forniranno un quadro più ampio su quella triste pagina di storia dell’umanità, mettendo in evidenza le conseguenze a lungo termine e gli effetti sulla scena internazionale di quello che fu un colpo al cuore dell’America.

Sempre sulla Rai verrà mandata in onda in anteprima una coproduzione di Rai Documentari e BBC. Verranno mostrati materiali d’archivio mai visti prima e interviste. Per chi non potesse vedere lo speciale in prima tv, lo potrà fare in un secondo momento in streaming su RaiPlay nella sezione Documentari.

Anche la programmazione di Rai2 sarà dedicata all’attentato, con una puntata di Tg2 Dossier dell’11 settembre, direttamente da New York che andrà in onda alle 23,35. Rai 3 invece inizierà già nel primo pomeriggio dalle 15,05 con Speciale Frontiere – C’era una volta…L’America condotto da Franco Di Mare.

Mentre a Fuori Orario cose (mai) viste si ripropone Parola su una data di Enrico Ghezzi. Su Rai Storia l’appuntamento è invece venerdì 10 settembre con la riproposizione in prima serata del documentario Remembering 9/11. Mentre per l’11 settembre è prevista la messa in onda Il giorno e la storia: una ricostruzione puntuale e cronologica fatta attraverso le testimonianze di chi c’era quel giorno.

Molti saranno anche i contributi pensati per la giornata che verranno proposti da RaiPlay. Su Teche sarà pubblicato 11 Settembre – America Anno Zero, mentre nella sezione film il lungometraggio Un anno dopo – The Great New World di Danny Leiner. L’anniversario dell’attentato sarà oggetto anche della programmazione di Radio Rai.

Sul primo canale radio Rai sabato 11 settembre sarà proposto Inviato speciale, che riporrà i primi reportages fatti da chi era lì a quel tempo, come Giovanni Floris, all’inizio della sua carriera.Ci sarà inoltre un racconto minuzioso con Speciale Rai Radio1 11 settembre, dalle 9 alle 10, che riprenderà poi la linea, dalle 17.15 alle 17.45 per seguire le commemorazioni negli Stati Uniti.

Canale 5 in onda con Twin Towers , lo shock che cambio il mondo

La rete ammiraglia Mediaset manderà in onda uno speciale del TG5 Twin Towers, lo shock che cambiò il mondo sabato 11 settembre, in diretta dalle ore 14,00 alle 15,45, in contemporanea alla commemorazione degli attacchi al World Trade Center. A commentare la commemorazione sarà Maria Luisa Rossi Hawkins.

In studio Maurizio Caprara del Corriere della Sera e la giornalista Cecilia Sala.Ci saranno inoltre numerosi collegamenti da Washington e da Londra con Barbara Serra, di Al Jazeera International. La programmazione della rete ammiraglia Mediaset, tratterà anche dell’attuale situazione in Afghanistan. Tante le ricostruzioni, interviste e testimonianze dirette di chi è riuscito a sopravvivere all’attacco alle Torri Gemelle.