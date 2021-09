​​Star in the Star cambia per evitare querele? Ecco le modifiche allo show di Ilary Blasi

L’11% di share è il risultato ottenuto dalla prima puntata di Star in the Star. Dato impietoso per il debutto del nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e con in giuria Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. L’esordio è stato accompagnato da numerose polemiche per la somiglianza del format ai successi di Rai1, Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

Nelle ultime ore è arrivato un colpo di scena: Mediaset avrebbe minacciato querele, secondo Dagospia, contro la società di produzione Banijay. Secondo Pier Silvio Berlusconi il pubblico sarebbe stato truffato perché il punto forte della trasmissione guidata dalla Blasi era l’assoluta somiglianza tra il personaggio sul palco e la leggenda musicale interpretata.

La situazione, però, potrebbe risolversi nel corso della seconda puntata di Star in the Star in onda giovedì 23 settembre 2021 in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione. Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo che vestiva i panni (poco somiglianti) di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco: Paul McCartney.

L’artista che ha deciso di interpretarlo si affiancherà ai nove concorrenti già in gara: Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo, Zucchero, Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele e Lady Gaga. La seconda novità introdotta è che i giudici saranno chiamati a valutare la performance migliore della puntata tra i vincitori delle due manche.

Il portale Davide Maggio ha fatto sapere che la star vincente otterrà un bonus: il fanclub potrà votare la sua esibizione e il punteggio si sommerà a quello ottenuto dagli altri fanclub. Inoltre nel corso del secondo appuntamento saranno svelati due concorrenti che si nascondono sotto la maschera e dovranno abbandonare il gioco. Sul suo profilo Instagram Marcella Bella ha aggiunto che tutti i concorrenti di Star in the Star canteranno dal vivo a partire dalla seconda puntata.