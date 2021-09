​​La Vita in Diretta slitta, Aldo Montano dal GF Vip va a Rai1: le modifiche

Il palinsesto di Rai1 di oggi, giovedì 23 settembre 2021, prevede delle sostanziali modifiche alla programmazione pomeridiana. La Vita in Diretta inizierà alle 17,05 e durerà una manciata di minuti. Alberto Matano dovrà cedere la linea ad una edizione straordinaria del telegiornale del primo canale della Tv di Stato e ritornerà in onda alle 19,15 circa.

Il contenitore di informazione prenderà il posto di Reazione a Catena condotta da Marco Liorni. In questo slot Milly Carlucci ufficializzerà il cast di Ballando con le Stelle 2021 che scenderà in pista a partire da sabato 16 ottobre prossimo in prima serata su Rai1. I primi nomi trapelati sono: Al Bano, Arisa, Morgan, Memo Remigi, Sabrina Salerno, Andrea Iannone, Bianca Gascoigne, Alvise Rigo, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Mietta e Valerio Rossi Albertini.

Alle ore 17,50 sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ci sarà la cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani che hanno trionfato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo impegno istituzionale ha portato Aldo Montano ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

Lo schermidore ha ottenuto un permesso speciale per allontanarsi. Farà ritorno a Cinecittà nei prossimi giorni. Il concorrente di Alfonso Signorini dovrà effettuare un periodo di quarantena in albergo, proprio nella stanza dov’è stato in isolamento prima di entrare ufficialmente nel reality show. Questo ha scatenato una serie di polemiche sui social: che senso ha averlo fatto entrare dal momento che questo impegno era già programmato da circa due mesi?

Proteste o no, Aldo Montano presenzierà alla cerimonia con Mattarella. Al momento i suoi compagni del GF Vip sono ignari di tutto. Probabilmente sarà Alfonso Signorini, nel corso della quarta puntata del GF Vip, informare i concorrenti sul perché l’atleta ha lasciato temporaneamente la Casa.