YouTube TV lancia la modalità multiview su Apple TV: ecco come funziona

YouTube TV è uno dei servizi di streaming TV più popolari negli Stati Uniti, offrendo oltre 85 canali in diretta, una libreria on demand e funzionalità DVR illimitate. Ora, il servizio ha aggiunto una nuova funzione che lo rende ancora più attraente per gli appassionati di sport, notizie e intrattenimento: la modalità multiview.

La modalità multiview permette agli utenti di YouTube TV di guardare fino a quattro canali diversi contemporaneamente su un solo schermo, scegliendo tra una varietà di layout. Questa funzione era già disponibile per gli utenti di YouTube TV su dispositivi Android e Chromecast con Google TV, ma ora è stata estesa anche agli utenti di Apple TV. Per attivare la modalità multiview, gli utenti di YouTube TV su Apple TV devono semplicemente aprire il menu principale e selezionare l’opzione “Multiview”.

Da lì, possono scegliere i canali che vogliono guardare e il layout che preferiscono. Per cambiare canale o layout, basta premere il tasto Menu sul telecomando di Apple TV e usare il touchpad per navigare tra le opzioni. La modalità multiview è particolarmente utile per seguire più eventi sportivi in diretta, come le partite di calcio, basket, baseball o tennis.

Inoltre, può essere usata per tenersi aggiornati sulle ultime notizie da diverse fonti o per godersi diversi programmi di intrattenimento allo stesso tempo. YouTube TV non è il primo servizio di streaming TV a offrire la modalità multiview. Anche altri servizi come Sling TV e fuboTV hanno questa funzione, ma con alcune limitazioni. Ad esempio, Sling TV supporta solo lo streaming di due canali contemporaneamente, mentre fuboTV supporta fino a quattro canali solo su dispositivi Apple e Samsung.

La modalità multiview è una delle tante funzioni che YouTube TV ha aggiunto negli ultimi mesi per migliorare l’esperienza degli utenti. Tra le altre novità, ci sono il supporto per lo streaming in 4K, il controllo vocale tramite Google Assistant e la possibilità di scaricare i programmi registrati per guardarli offline. YouTube TV ha anche ampliato il suo catalogo di canali, aggiungendo quelli di ViacomCBS (come MTV, Comedy Central e Nickelodeon), Discovery (come HGTV, Food Network e TLC) e HBO Max. Tuttavia, queste aggiunte hanno anche comportato un aumento del prezzo del servizio, che ora costa 64,99 dollari al mese. Nonostante il costo elevato, YouTube TV rimane uno dei servizi di streaming TV più completi e convenienti sul mercato, soprattutto per chi vuole guardare più canali in una sola volta. Se sei un utente di Apple TV e risiedi negli USA è possibile provare la modalità multiview, dopo essersi iscritti a YouTube TV tramite il sito web ufficiale o l’app per iOS.