YouTube: tra novità e test (anche per Kids e Premium)

Impegnata nel fornire sempre nuove funzionalità ai propri utenti, YouTube si è resa protagonista di alcuni comunicati in merito a funzioni in arrivo per la piattaforma standard, senza trascurare novità anche per lo spin-off Kids e per Premium. Il tutto senza contare la consueta dose di nuovi test appena partiti.

Da Google in prima persona arriva un comunicato di alcune funzioni in via di rilascio, relative a YouTube. Quest’ultima, onde risultare più inclusiva, “quando i contenuti pertinenti nella lingua locale non sono disponibili“, tradurrà automaticamente (partendo dall’inglese e in 108 lingue di destinazione) nella lingua locale dell’utente didascalie, titoli e descrizioni dei video.

Per consentire all’utente una scelta fondata in merito all’opportunità di guardare o meno un video, saranno abilitate delle brevi clip che potranno essere visualizzate quando si eseguirà lo scorrimento nell’app, anche tra i risultati di ricerca. Sempre in merito ai risultati di ricerca, ma per ora in Indonesia e India, questi ultimi saranno collegati, onde fornire più contesto, a vari formati, tra cui i collegamenti a siti web, tratti da Ricerca Google.

Globalmente, invece, i risultati di ricerca di YouTube mostreranno, in calce a ogni video predisposto con i capitoli, una barra di scorrimento con i timestamp che permetteranno di farsi un’idea visiva dei vari capitoli, in modo da poter saltare direttamente in uno di essi senza doversi guardare tutto il video per capire di cosa si tratta.

Relativamente a YouTube Premium, quest’ultima ha notificato via mail ai propri iscritti l’arrivo di un omaggio che, in sostanza, regala loro 3 mesi gratuiti di abbonamento premium a Nitro, la messaggistica di Discord, potendo caricare file più grandi, personalizzare il profilo, e usare emoji customizzate.

Nei prossimi mesi, anche YouTube Kids verrà coinvolta nella ventata di novità di Big G. Nello specifico, a tutela dei giovani, verranno introdotte nuove opzioni di controllo parentale, tra cui anche la possibilità di preimpostare come bloccata la riproduzione automatica dei video.

In merito ai test, infine, YouTube ha comunicato di averne avviato uno sino al 9 Settembre, con partecipazione limitata agli utenti di YouTube Premium, relativo alla traduzione dei commenti sotto ai video: per avvalersene, basta attivare la relativa opzione la sezione (youtube.com/new) delle funzioni sperimentali della piattaforma e riavviare il client Android o iOS usato. A quel punto, ogni commento che sia rilevato in una lingua diversa da quella di sistema (cioè da quella dell’utente) apparirà il pulsante di Google Traduttore che, premuto, opererà una traduzione istantanea del detto commento, potendo anche tornare indietro previo tocco su “Guarda originale”.