YouTube: tab Musica su Android TV, programmazione "After School" per YouTube Kids

Come Spotify, anche YouTube di Google si è impegnata in alcune implementazioni, sia funzionali che contenutistiche, mettendo a regime un update comprensivo di varie novità (tra cui lo sbarco di YouTube Music sulle Android TV), ma anche qualcosa che certo farà certo felici bambini e famiglie.

Candidato a raccogliere l’eredità di Play Music, YouTube Music sta sbarcando un po’ ovunque, ed era lecito attenderne la comparsa anche sulle Android TV: qualcosa del genere è appena accaduto, nell’ambito dell’ultimo aggiornamento attualmente in roll-out per YouTube standard destinato alle TV intelligenti. In tale update, infatti, non è presente solo un restyling ottimizzante per le icone che compaiono nel menu laterale, o l’estensione della qualità HDR a un maggior numero di dispositivi.

L’ultima release di YouTube destinata ad Android TV porta in dote anche l’inedito tab “Musica”, appunto inserito nell’elenco di sinistra, premuto il quale l’utente potrà disporre delle feature base di YouTube Music, come i propri mi piace e le playlist degli utenti che si seguono, l’accesso alle proprie playlist, le playlist personalizzate destinate alla propria utenza (es. Il tuo mix), le stazioni radio calibrate su umore e genere, e quelle configurate in base alla musica che piace o alle proprie abitudini di ascolto.

Tuttavia, un tab non è un’app e, quindi, non si potrà ascoltare la musica in background, gestire le playlist, accedere alla libreria personale, vedere i testi sincronizzati con la musica per un comodo karaoke vecchia maniera, disporre delle funzioni per ripetere la musica o riprodurla casualmente.

Infine, un’iniziativa temporanea che coinvolge lo spin-off YouTube Kids. Per un mese, sino al 31 Agosto, grazie al progetto “After School”, famiglie e bambini potranno beneficiare di oltre 100 contenuti, tra spettacoli didattici (es. Elmo’s World News di Sesame Street), cartoni animati (Hair Love ed altri), e film (anche una premiere destinata a YouTube Kids e alcuni Originals) per il pubblico più giovane e delle famiglie, in molti paesi ancora costretti al lockdown.