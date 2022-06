YouTube: surround per spin-off TV, lettura tarocchi, live shopping, Elon Musk

Ascolta questo articolo

La celebre piattaforma di streaming di Google, YouTube, di recente bersagliata da Elon Musk, ha annunciato un’importante novità audio, ma anche una simpatica iniziativa interattiva e prospettato un avvincente streaming all’insegna dell’e-commerce.

La prima novità riguardante YouTube investe YouTube TV il suo spin-off alternativo alla tv via cavo. Nelle scorse ore, dopo i test intercorsi a Marzo, e gli annunci fatti in tal senso a Febbraio, Google ha annunciato il roll-out del surround 5.1 per diversi dispositivi, tra cui quelli animati da Google TV, Android TV, i device Roku e le smart TV LG, Samsung o Vizio che eseguono una versione di Cobalt dalla 20 in poi. Per il futuro, si sta lavorando per portare quest’implementazione anche sulle consolle, su Fire TV e Apple TV.

Disponendo del terminale giusto, per appurare se un contenuto che interessa abbia il surround 5.1 (in tal caso dovrebbe venir riprodotto in automatico con tale immersività), basta andare sul video in YouTube TV, recarsi alla barra dei controlli e poi su Altro. Quivi giunti, attingendo all’icona del bug, si visualizzeranno, nella parte alta del video, le Statistiche per nerd: nel caso la sezione codec faccia riferimento alla sigla “AC-3/EAC-3“, si può beneficiare della funzionalità.

Secondo Google, lo scorso anno sono stati visti 250 milioni di volte negli USA dei video su YouTube con la parola tarocchi nel titolo. Per celebrare la folta pattuglia di appassionati della cartomanzia, Mountain View ha allestito, presso una pagina apposita su YouTube (tarot.withyoutube.com/), un sistema personalizzato per la lettura interattiva dei tarocchi, in cui noti creators, come Lavendaire, Ediyasmr e Vanessa Somuayina, avvalendosi di un mazzo personalizzato con i volti di noti youtuber, es. Larray e Safiya Nygaardm, aiuteranno l’utente a scoprire (in inglese) la sua carta dell’anima, dopo aver espresso l’interesse a uno dei 3 settori chiave del futuro (salute, amore, successo). Secondo quanto spiegato sul blog ufficiale di YouTube, la carta estratta, che potrà essere condivisa sui social e personalizzata col proprio volto acquisito via camera, “viene calcolata in base alla tua data di nascita e condivide intuizioni sui tuoi tratti innati e sul percorso personale nella vita“.

Dopo aver sperimentato elementi di e-commerce nei live streaming nell’ultimo anno, YouTube ha annunciato, per il 16 Giugno, in streaming da Los Angeles, l’evento Beauty Fest 2022 (youtube.com/beautyfest), condotto dal responsabile bellezza e moda di YouTube, Derek Blasberg, a cui parteciperanno star come Gwen Stefani, Ashley Graham, Kehlani e Hailey Bieber, e apprezzati marchi della moda, con gli utenti che saranno in grado di comprare gli articoli che vedranno apparire o venir presentati durante lo streaming.

Infine, Elon Musk. Il noto miliardario, al momento impegnato in una exit strategy per “non” comprare Twitter, ha appena preso di mira YouTube, twittando che il relativo team di moderazione sia più attento alle violazioni del linguaggio usato (portando spesso a poco gradite demonetizzazioni dei video) che alle truffe e alle pubblicità scam che popolano la piattaforma.